Ουκρανία: Συνελήφθησαν 2 Κινέζοι - Κατηγορούνται πως κατασκόπευαν την κατασκευή πυραύλων

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι συνέλαβε δύο Κινέζους υπηκόους, έναν πατέρα και τον γιο του, ως ύποπτους για κατασκοπεία που σχετίζεται με την κατασκευή ουκρανικών πυραύλων Neptune.

Ειδικότερα, η SBU συνέλαβε δύο πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο Κίεβο, οι οποίοι προσπαθούσαν να εξαγάγουν παράνομα μυστικά έγγραφα σχετικά με το ουκρανικό πυραυλικό σύστημα RK-360МЦ Neptune στην Κίνα.

Υπενθυμίζεται πως με την εκτόξευση δύο πυραύλων Neptune, η Ουκρανία κατέστρεψε και βύθισε το ρωσικό καταδρομικό Moskva τον Απρίλιο του 2022, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που έχει βυθιστεί σε μάχη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την SBU, οι συλληφθέντες είναι «ένας 24χρονος πρώην φοιτητής ενός πολυτεχνείου του Κιέβου» και τον πατέρα του, «ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Κίνα, αλλά ταξίδευε τακτικά στην Ουκρανία για να συντονίζει προσωπικά το έργο του γιου του».

Ο νεαρός Κινέζος επιχείρησε να στρατολογήσει έναν Ουκρανό πολίτη που εμπλέκεται στην ανάπτυξη των τελευταίων όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η SBU δηλώνει ότι συνέλαβε τον 24χρονο επ' αυτοφώρω ενώ μετέφερε μυστικά έγγραφα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών με δήμευση περιουσίας.

Πηγή: skai.gr

