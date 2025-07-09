Κίνα: Έτοιμη να πουλήσει μαχητικά J-10 νέας γενιάς στο Ιράν - Ανησυχία στο Ισραήλ

Η Κίνα είναι πρόθυμη να προμηθεύσει τα μαχητικά αεροσκάφη J-10 σε «φιλικές χώρες», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, μετά από δημοσιεύματα ότι το Ιράν επιδιώκει να προμηθευτεί το μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων μετά τις καταστροφικές επιθέσεις του Ισραήλ τον περασμένο μήνα, οι οποίες έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την πεπαλαιωμένη, σε μεγάλο βαθμό ρωσικής προέλευσης, αεράμυνα του Ιράν.

Γιατί έχει σημασία

Όπως αναφέρει το Newsweek, οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, με στόχο την καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος και της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας, ανέδειξε τις αδυναμίες της ιρανικής αεράμυνας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά συστήματα.

Δεδομένου ότι το Ιράν επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά του, προσελκύεται από την επιτυχία της κινεζικής αεροπορικής ισχύος στην αντιπαράθεση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο, όταν κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη απέδειξαν την αξία τους σε μάχη, με τις πακιστανικές δυνάμεις να ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν ινδικά αεροσκάφη.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι Ιρανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Chengdu J-10C.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος κάλεσε την Κίνα να πιέσει το Ιράν να περιορίσει τις στρατιωτικές του φιλοδοξίες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Κίνας, σχολιάζοντας αναφορές ότι «αρκετές χώρες» βρίσκονται σε συζητήσεις για την προμήθεια όπλων, συμπεριλαμβανομένου του αεροσκάφους J-10, δήλωσε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να «μοιραστεί τα επιτεύγματα της ανάπτυξης του εξοπλισμού της με φιλικές χώρες», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο εκπρόσωπος, Τζιάνγκ Μπιν, δεν κατονόμασε το Ιράν ή οποιαδήποτε από τις άλλες χώρες που διαπραγματεύονται για την αγορά του J-10, αλλά δέχτηκε να σχολιάσει μετά από πολλαπλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις για την προμήθεια κινεζικών όπλων, συμπεριλαμβανομένου του μαχητικού αεροσκάφους J-10.

Η Κίνα, η οποία κάποτε εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές, έχει περάσει στην ανάπτυξη των δικών της προηγμένων αεροσκαφών - επιδεικνύοντας αυξανόμενη αυτάρκεια και ανταγωνιστικότητα που μπορεί να ξεπεράσει τη Ρωσία, σημειώνουν οι ειδικοί.

Οι χώρες που στοχεύουν στην απόκτηση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στρέφονται όλο και περισσότερο στην Κίνα, η οποία στοχεύει να αυξήσει τις εξαγωγές και τις στρατηγικές συνεργασίες, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τα αεροσκάφη της σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Μια πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) αποκάλυψε ότι η Μιανμάρ, το Πακιστάν, η Ταϊλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν οι κύριοι αποδέκτες των πωλήσεων όπλων της Κίνας. Τα ΗΑΕ παλαιότερα εξέταζαν την αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Ενώ η Τεχεράνη έχει καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω της διπλωματίας, οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ παραμένουν υψηλές εν μέσω εικασιών ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να χτυπήσει ξανά εάν πιστέψει ότι στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν επεβίωσαν από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

