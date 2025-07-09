Πιθανή επίσκεψη Τραμπ στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται σχέδια για ενδεχόμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, καθώς πηγές αναφέρουν ότι είναι πιθανό να ταξιδέψει στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, προκειμένου να επισκεφθεί τα γήπεδα γκολφ που διαθέτει στη χώρα.

Η Αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε στο Sky News ότι προετοιμάζεται για μια «ενδεχόμενη επίσκεψη... αργότερα μέσα στον μήνα».

Ειδικότερα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι αυτή την εβδομάδα διεξάγονται συναντήσεις, καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί η παρουσία έως και 5.000 αστυνομικών σε βάρδιες 12 ωρών.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η τελική ημερομηνία λόγω του ευμετάβλητου προγράμματος του Αμερικανικού προέδρου, ωστόσο ο γιος του, Έρικ Τραμπ, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο πατέρας του θα παραστεί στα επίσημα εγκαίνια ενός νέου γηπέδου γκολφ στο Αμπερντίνσιρ αυτό το καλοκαίρι.

Εάν το ταξίδι του Τραμπ πραγματοποιηθεί θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία από τότε που κέρδισε τις αμερικανικές εκλογές.

Η οικογένεια Τραμπ κατέχει επίσης το θέρετρο Turnberry στο Άιρσαϊρ, στη δυτική ακτή της Σκωτίας.

Ανώτερες πηγές δήλωσαν στο Sky News ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί πρώτα το Turnberry, πριν ταξιδέψει βόρεια προς το Αμπερντίνσιρ, με το ταξίδι να διαρκεί «περισσότερες από λίγες ημέρες».

Η Υποστράτηγος της Αστυνομίας της Σκωτίας, Έμμα Μποντ, δήλωσε στο Sky News ότι «η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενδεχόμενη επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σκωτία αργότερα μέσα στον μήνα. Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε εκ των προτέρων για αυτό που θα αποτελούσε μια σημαντική αστυνομική επιχείρηση.»



Πηγή: skai.gr

