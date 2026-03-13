Λόγω δυστυχήματος, και όχι από πλήγμα από εχθρικά ή φίλια πυρά, συνετρίβη το ιπτάμενο τάνκερ KC-135, όπως ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.

Φωτογραφίες από το κάθετο φτερό του KC-135 που ενεπλάκη στο δυστύχημα με το έτερο KC-135 στο Ιράκ επιβεβαιώνουν την ανακοίνωση.

Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν, είχε αναλάβει την ευθύνη για την κατάρριψη του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων, η οποία σημειώθηκε κοντά στην Τουραϊμπίλ, κατά μήκος των ιρακινο-ιορδανικών συνόρων, κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής επιχείρησης «Επική Οργή».

Η ανακοίνωση της CENTCOM



«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ

Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

