Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τους κληρονομικούς ευγενείς, κλείνει οριστικά η πόρτα του κοινοβουλίου σε όσους κατείχαν έδρα λόγω καταγωγής, τερματίζοντας μια πρακτική που ξεκίνησε την εποχή των ιπποτών και των κάστρων.

Οι κληρονομικοί ευγενείς είναι μέλη της αριστοκρατίας με τίτλους όπως Δούκας, Κόμης ή Βαρόνος. Η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι ο τίτλος και η θέση τους στη Βουλή των Λόρδων μεταβιβάζονταν αυτόματα από τον πατέρα στον πρωτότοκο γιο.

Οι τίτλοι αυτοί ξεκίνησαν κυρίως με δύο τρόπους:

Φεουδαρχία: Ο Βασιλιάς παραχωρούσε γη σε αντάλλαγμα για στρατιωτική βοήθεια. Ο έλεγχος της γης έδινε αυτόματα τον τίτλο του «Λόρδου»

Βασιλικά διατάγματα: Με την πάροδο των αιώνων, οι τίτλοι αποσυνδέθηκαν από τη γη και δίνονταν ως προσωπική επιβράβευση για υπηρεσίες στο Στέμμα, με ρητή πρόβλεψη να παραμένουν στην οικογένεια «εις το διηνεκές»

Για αιώνες, οι ευγενείς αυτοί αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του άνω σώματος. Η σταδιακή αποδυνάμωσή τους έγινε σε τρία στάδια. Το 1958 θεσπίστηκαν οι «ισόβιοι λόρδοι», μέλη που διορίζονται για την προσφορά στον τομέα τους και ο τίτλος τους πεθαίνει μαζί τους. Στη συνέχεια, το 1999 η κυβέρνηση των Εργατικών απομάκρυνε εκατοντάδες ευγενείς, επιτρέποντας μόνο σε 92 να παραμείνουν στη Βουλή των Λόρδων.

Πλέον, όμως, χάνουν το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής.

Με την εφαρμογή του νέου νόμου την άνοιξη του 2026, η σύνθεση της Βουλής των Λόρδων αλλάζει. Το σώμα θα αποτελείται πλέον από τους ισόβιους ευγενείς (πρώην πολιτικούς, επιστήμονες και προσωπικότητες που διορίζονται για την εμπειρία τους) και τους πνευματικούς λόρδους, δηλαδή 26 ιεράρχες της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Οι κληρονομικοί ευγενείς που αποχωρούν διατηρούν τους τίτλους και το κοινωνικό τους στάτους, αλλά παύουν να έχουν πολιτική ισχύ. Για πολλούς, όπως ο Λόρδος Τρου των Συντηρητικών, πρόκειται για ένα «πικρό χάπι» που διαγράφει 700 χρόνια προσφοράς.

Για την κυβέρνηση και τους υποστηρικτές της μεταρρύθμισης, είναι μια αναγκαία κίνηση για τον εκσυγχρονισμό της δημοκρατίας, ώστε κανείς να μην νομοθετεί βάσει κληρονομικότητας.

Το νομοσχέδιο πέρασε από τα τελικά στάδια στο κοινοβούλιο και θα τεθεί σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα μόλις λάβει βασιλική έγκριση, μια τυπική διαδικασία.

