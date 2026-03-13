Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κλήθηκε επειγόντως στην Αίθουσα Έκτακτων Καταστάσεων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky News.

Το ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, όταν ένας βοηθός του Λευκού Οίκου διέκοψε τη συνέντευξη που παραχωρούσε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ, λέγοντας: «Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως». Ο Μπέσεντ αφαίρεσε το μικρόφωνο και έφυγε από το στούντιο, αφήνοντας τον δημοσιογράφο Γουίλφρεντ Φροστ εμβρόντητο.

Είναι άγνωστο για ποια έκτακτη κατάσταση ήθελε «αμέσως» ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον υφιστάμενό του, ή αν έμαθε ότι είπε κάτι που δεν του άρεσε και ήθελε να τον επιπλήξει...

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Μπέσεντ στο Sky News. «Πιστεύω ότι, μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό, ίσως σε συνεργασία με μια διεθνή συμμαχία, θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από το Στενό» σημείωσε.

Οι αδιάκοπες επιθέσεις του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων και ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο είχαν προηγουμένως ωθήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές να σημειώνουν πτώση σε όλο τον κόσμο την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.