Τζον Χίλι: Το «κρυφό χέρι» του Πούτιν ίσως βρίσκεται πίσω από τις στρατιωτικές μεθόδους του Ιράν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση «έδειξε» τη Ρωσία πίσω από τον σχεδιασμό κάποιων ιρανικών πληγμάτων στον Κόλπο, μετά τη νέα επίθεση που δέχθηκαν βρετανικά στρατεύματα στο Ιράκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι, η Μόσχα φαίνεται να λειτουργεί ως ο κρυφός καθοδηγητής της Τεχεράνης, μεταφέροντας τεχνογνωσία και τακτικές που αναπτύχθηκαν στο μέτωπο της Ουκρανίας για την εξουδετέρωση των συμμαχικών αμυντικών συστημάτων.

Μία επίθεση από 20 πυραύλους και drones έπληξε βάση στην οποία σταθμεύουν δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Βρετανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν πυραύλους επιφανείας-αέρος για να καταρρίψουν δύο ιρανικά drones τύπου Shahed, ενώ άλλα αναχαιτίστηκαν από τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, ορισμένα drones κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμυνα, προκαλώντας τραυματισμούς σε Αμερικανούς στρατιώτες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν απώλειες στις βρετανικές τάξεις.

Η ανάλυση των ιρανικών επιθέσεων, σημειώνει ο Χίλι, έδειξε ότι οι τακτικές που ανέπτυξαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται για να στοχεύσουν συμμαχικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

«Κανείς δεν θα εκπλαγεί αν πιστέψει ότι το κρυφό χέρι του Πούτιν βρίσκεται πίσω από ορισμένες από τις ιρανικές τακτικές και ενδεχομένως και από ορισμένες από τις δυνατότητές τους», είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός υπουργός άμυνας ο οποίος ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο στρατηγείο του Νόρθγουντ στο Λονδίνο προσθέτοντας πως «αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή ο μοναδικός παγκόσμιος ηγέτης που ωφελείται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι ο Πούτιν, καθώς αυτό τον βοηθά με μια νέα ροή χρημάτων για τον βάναυσο πόλεμό του στην Ουκρανία».



Πηγή: skai.gr

