Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135

Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων KC-135, η οποία σημειώθηκε νωρίτερα κοντά στην Τουραϊμπίλ, κατά μήκος των ιρακινο-ιορδανικών συνόρων, κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής επιχείρησης «Epic Fury».

Η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κατέρριψε το αεροσκάφος KC-135 «για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας», μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ μετά από σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος. Το KC-135 κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια. Η CENTOM στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το συμβάν δεν οφειλόταν σε (εχθρικά ή φίλια) πυρά.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται στο σημείο, ενώ σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στο αεροσκάφος επέβαιναν τουλάχιστον πέντε μέλη του πληρώματος.

