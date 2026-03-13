Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ μετά από σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος.

«Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται» στο δυτικό Ιράκ, ανέφερε η ανακοίνωση, περιγράφοντας το σημείο ως «φιλικό εναέριο χώρο».

Το δεύτερο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό προσγειώθηκε με ασφάλεια, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε για την απώλεια ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135. Το περιστατικό σημειώθηκε σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury» και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη. Το ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια. Το συμβάν δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

CBS: Έξι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το δίκτυο CBS, επικαλούμενο πηγή των ιρακινών μυστικών υπηρεσιών, το KC-135 συνετρίβη κοντά στην Τουραϊμπίλ, η οποία βρίσκεται κατά μήκος των ιρακινο-ιορδανικών συνόρων, με 6 επιβαίνοντες. Η κατάσταση του πληρώματος είναι άγνωστη προς το παρόν. Το δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο ήταν επίσης στρατιωτικό, υπέστη ζημιές, αλλά προσγειώθηκε με ασφάλεια.

