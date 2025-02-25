Bromance Τραμπ - Μακρόν: Τι είπαν για την Ουκρανία

Της Αθήνας Παπακώστα

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

Στόχος της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, Ουάσινγκτον, ήταν η Γηραιά ήπειρος να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, από τις οποίες έχει, μέχρι στιγμής, αποκλεισθεί.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η Γαλλία είναι «ο παλαιότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών» και ο σκοπός της επίσκεψης Μακρόν δεν ήταν άλλος από το να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία. Για τον Γάλλο πρόεδρο όμως τερματισμός του πολέμου σημαίνει εγγυήσεις ασφαλείας, για τις οποίες ο Αμερικανός ομόλογός του δεν έκανε καμία αναφορά.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Μακρόν συμφωνεί μαζί μου στα περισσότερα από τα πιο σημαντικά ζητήματα» είπε ο Τραμπ, για να προσθέσει ότι «η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο για τη διασφάλιση της μακρόχρονης ασφάλειας στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για μία παραγωγική συζήτηση, υπενθύμισε τη «δέσμευση» της Ευρώπης να «κάνει περισσότερα» για την «ασφάλεια» και την «άμυνα» της ή όπως τόνισε «γι’ αυτό το βάρος ασφαλείας που κουβαλούν εδώ και αρκετά χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφύγει τις ευθύνες της και υπογράμμισε ότι έχει επενδύσει περίπου 138 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Έδωσε μάλιστα έμφαση στη λέξη «επένδυση» εξηγώντας πως «η Ουκρανία έχει διατηρήσει το μέτωπο της ευρωπαϊκής συλλογικής μας ασφάλειας».

Προσέθεσε δε πως θαυμάζει το θάρρος του ουκρανικού λαού και ότι πιστεύει πως «σε τούτη την αίθουσα δεν υπάρχει κανείς που θέλει να ζει σε έναν κόσμο όπου η βούληση του ισχυρότερου μπορεί απλώς να επιβληθεί και όπου διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα μπορούν απλώς να παραβιαστούν».

Κατά τη διάρκεια της μακράς κοινής συνέντευξης Τύπου στην οποία τα χαμόγελα περίσσευαν αλλά η ένταση υπέβοσκε, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι πριν αναλάβει εκ νέου καθήκοντα «δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με τη Ρωσία». Όπως εξήγησε, όταν επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο «ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανα ήταν προς τον πρόεδρο Πούτιν και μας φέρθηκαν με μεγάλο σεβασμό και θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο». Πρόσθεσε δε, ότι «είναι προς όφελος της Ρωσίας να συνάψει συμφωνία».

Ο Γάλλος πρόεδρος όμως απάντησε πως «θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μία συμφωνία, η οποία θα είναι αδύναμη».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αποτρεπτική ισχύ» είπε σημειώνοντας παράλληλα ότι «η ισχύς της εκ νέου εμπλοκής των ΗΠΑ αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για τον Πούτιν».

Νωρίτερα από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, «δικτάτορα», κάτι το οποίο έπραξε, την περασμένη εβδομάδα, για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν χρησιμοποιώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς ελαφρά τη καρδία, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι υπάρχει «ευκαιρία για έναν καλό διακανονισμό» ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Όπως εξήγησε, ένας πόλεμος που δεν λύνεται ανάμεσα στις δύο χώρες «θα μπορούσε να οδηγήσει σε Τρίτο Παγκόσμιο».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν τόνιζε πως και οι δύο άντρες είχαν μία καλή συζήτηση κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των G7 χθες το μεσημέρι και ότι στη συνέχεια «θα συζητήσουν για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία». Όπως εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος, η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ανεβάσει στροφές σε ό,τι αφορά στις αμυντικές δαπάνες, προσθέτοντας, όμως, πως η «ισχυρή» ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα επιτευχθεί.

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα χάσει τα εδάφη που οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταλάβει κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει πολέμου, απάντησε πως «θα δούμε» σημειώνοντας πως «πρόκειται για μία διαπραγμάτευση που μόλις άρχισε». Όπως εξήγησε, το να πάρει το Κίεβο πίσω εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή «δεν είναι εύκολο». Λίγη ώρα αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος που ζητά ταχεία ειρήνευση στην Ουκρανία με αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας, μετά τις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων.

Σε ό,τι αφορά στην αποστολή ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος, όταν κι εφόσον ο πόλεμος τελειώσει, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα το δεχθεί – κάτι το οποίο η Μόσχα έχει επανειλημμένως απορρίψει τονίζοντας ότι δεν θα δεχόταν «δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή άλλες» σε ουκρανικό έδαφος.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ ο πόλεμος στην Ουκρανία «μπορεί να τελειώσει σύντομα, εντός εβδομάδων, εάν είμαστε έξυπνοι», ενώ την ίδια στιγμή, δήλωσε ότι «είτε αυτή, είτε την επόμενη εβδομάδα» ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον προκειμένου να υπογράψουν, από κοινού, συμφωνία για τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, όταν συμφώνησαν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για να προσθέσει ότι δεν γνωρίζει πότε θα συναντηθούν διά ζώσης – μολονότι τις προηγούμενες ημέρες έλεγε πως η συνάντησή τους θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μόσχα «κάποια στιγμή» όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.