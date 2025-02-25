Ο Τραμπ απαιτεί να ξαναρχίσει «τώρα!» η κατασκευή του πετρελαιαγωγού Keystone XL

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε χθες Δευτέρα το βράδυ πως θέλει να δει να ξαναρχίζουν —«τώρα!»— οι εργασίες κατασκευής πετρελαιαγωγού ο οποίος σκοπό είχε να επεκτείνει τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τον Καναδά στις ΗΠΑ, κι ο οποίος είχε βαφτιστεί Keystone XL, σχέδιο που αποφασίστηκε όμως να εγκαταλειφθεί το 2021, στην αρχή της θητείας του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

«Σκεφτόμουν μόλις πως η εταιρεία (σ.σ. η καναδική TC Energy) που είχε αναλάβει το έργο του πετρελαιαγωγού Keystone XL, το οποίο εγκαταλείφθηκε λαθεμένα από την ανίκανη κυβέρνηση Μπάιντεν, πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική και να τον κατασκευάσει — τώρα!», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας όπως συνηθίζει την τελευταία λέξη με κεφαλαία για έμφαση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολύ διαφορετική: διευκολύνσεις αδειών, σχεδόν άμεση έναρξη» έργων, διαλάλησε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, συμπληρώνοντας πως αν δεν θέλει να πάρει μέρος στην κατασκευή του αγωγού η TC Energy, θα μπορούσε να το αναλάβει κάποια άλλη.

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επισείει την απειλή επιβολής στις αρχές Μαρτίου επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στα προϊόντα του Καναδά, καθώς και του Μεξικού.

Έχει αναγγείλει χαμηλότερους δασμούς —10%— στον καναδικό ενεργειακό τομέα. Στον Καναδά αναλογεί το 60% του αργού πετρελαίου που εισάγεται στις ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει τελευταία αναφερθεί επανειλημμένα στην ιδέα ο Καναδάς, ο βόρειος γείτονας της χώρας του, να μετατραπεί «στην 51η πολιτεία» των ΗΠΑ, απειλώντας να κάνει χρήση «οικονομικής βίας» για να γίνει πραγματικότητα η προσάρτηση.

Το έργο του αγωγού Keystone XL, που υποστηρίχθηκε από την Οτάβα αλλά επικρινόταν έντονα από οικολόγους, άρχισε το 2008.

Αφού ακυρώθηκε για πρώτη φορά επί των ημερών του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, επειδή κρίθηκε υπερβολικά επιζήμιο για το περιβάλλον, ξαναμπήκε στις ράγες από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, με την επίκληση οικονομικών λόγων.

Η ανάκληση του σχετικού εκτελεστικού διατάγματος του προκατόχου του ήταν ανάμεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις του Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Η απόφασή του είχε απογοητεύσει τον καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, που είχε δεσμευτεί να ολοκληρώσει τον Keystone XL και άλλους πετρελαιαγωγούς ώστε να μεταφέρεται καναδικό πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά σε πιο ευνοϊκές τιμές.

Η TC Energy ανακοίνωσε την εγκατάλειψη του έργου τον Ιούνιο του 2021.

Με τον Keystone XL, θα επεκτεινόταν προϋπάρχων αγωγός, ο Keystone, που επιτρέπει τη μεταφορά υδρογονανθράκων από την επαρχία Αλμπέρτα του δυτικού Καναδά στον δυτικό Καναδά και σε προορισμούς στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβόητος αμφισβητίας της κλιματικές αλλαγές, δεν δίνει σημασία στις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν σταματά να επαναλαμβάνει στον Λευκό Οίκο το προεκλογικό του σύνθημα «Drill, baby, drill», τασσόμενος αναφανδόν υπέρ της εξερεύνησης και της εξόρυξης πετρελαίου και αερίου.

Όπως και κατά την πρώτη του θητεία, αποφάσισε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ενεργειακής ανάγκης» για να τονωθεί η παραγωγή πετρελαίου και αερίου στη χώρα του, με διακηρυγμένο στόχο να πέσουν οι τιμές για τους Αμερικανούς.

