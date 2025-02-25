Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News χθες Δευτέρα, μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτίμησε πως συμφωνία «ανακωχής» στην Ουκρανία θα μπορούσε να συναφθεί εντός των «προσεχών εβδομάδων».

«Χρειάζεται αρχικά ανακωχή. Θεωρώ πως θα μπορούσε να συμφωνηθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε ο κ. Μακρόν.

«Το σχήμα θα έπρεπε να είναι το ακόλουθο: διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία κι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία», συνέχισε, εξαίροντας επίσης την αναγγελία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα περί πιθανής προσεχούς συνάντησής του με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

«Χρειάζεται καταρχήν ανακωχή. Θεωρώ πως θα μπορούσε να συμφωνηθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε ο κ. Μακρόν, ο οποίος εκφράστηκε στα αγγλικά και ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει συζητήσει για τον πόλεμο με σχεδόν όλους τους ευρωπαίους ηγέτες.

«Εάν δεν τηρηθεί, αυτή θα είναι η καλύτερη απόδειξη πως η Ρωσία δεν είναι σοβαρή», υποστήριξε.

Ο γάλλος πρόεδρος παρότρυνε εξάλλου τις ΗΠΑ να φανούν αλληλέγγυες προς την Ευρώπη σε περίπτωση τερματισμού των μαχών στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε πως στις επαφές που διεξήγαγε με 30 ευρωπαίους ηγέτες και συμμάχους, πολλοί από τους συνομιλητές του δήλωσαν ανοικτοί σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Αν δεχόμασταν επίθεση, ας φανταστούμε για μια στιγμή πως η Ρωσία θα παραβιάσει αυτή τη συμφωνία. Τι θα γίνει; Έχουμε ανάγκη αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης από τις ΗΠΑ», επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Παρά τις πελώριες διαστάσεις απόψεων, που παραμένουν, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε «πεπεισμένος πως υπάρχει δρόμος» με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο εμπορικός πόλεμος

Ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ελπίζει ότι «έπεισε» τον αμερικανό ομόλογό του πως δεν είναι «δυνατόν» η Ουάσιγκτον να εξαπολύσει «ταυτόχρονα» εμπορικό πόλεμο εναντίον τόσο της Κίνας όσο και της Ευρώπης, μπροστά στις απειλές για την επιβολή τελωνειακών δασμών που επισείει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορείτε να διεξάγετε εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ευρώπης ταυτόχρονα», είπε ο κ. Μακρόν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. «Ελπίζω πως τον έπεισα» για το ζήτημα αυτό, πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.