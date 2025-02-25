Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα νωρίς το πρωί όλη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, προειδοποιώντας πως έχουν εκτοξευτεί ρωσικοί πύραυλοι οι οποίοι κατευθύνονται στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Από την επίθεση, τραυματίστηκε μια 44χρονη ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε πολλά σπίτια στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μικόλα Καλάσνικ.

Όλη η Ουκρανία είναι σε κατάσταση συναγερμού, αφού η πολεμική αεροπορία της χώρας προειδοποίησε για ρωσική πυραυλική επίθεση, η οποία ανάγκασε και τη γειτονική Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, να στείλει αεροσκάφη για να διασφαλίσει την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας της.

Η πλήρης κλίμακα της επίθεσης δεν είναι ακόμα γνωστή και δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη Ρωσία, αναφέρει το Reuters.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους στις επιθέσεις τους στον πόλεμο, τον οποίο η Ρωσία εξαπέλυσε πριν από τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

