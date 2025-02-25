Απόφαση που επαναβεβαίωνε τη νομιμοποίηση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εξασφάλισε επαρκή υποστήριξη για την έγκρισή του από το ουκρανικό κοινοβούλιο, χθες Δευτέρα.

Σε ειδική προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση της ουκρανικής εθνικής αντιπροσωπείας, ή Βέρχοβνα Ράντα, για την τρίτη επέτειο της εισβολής του στρατού της Ρωσίας, το κείμενο ψηφίστηκε από 218 μέλη του σώματος, έλαβε 8 ψήφους λιγότερες από τις 226 που απαιτούνταν για να εγκριθεί.

Κάπου 54 μέλη της ουκρανικής Βουλής, παρόντα στην αίθουσα, απείχαν από την ψηφοφορία — ανάμεσά τους 38 εκλεγμένα με το κόμμα του προέδρου, που ονομάζεται Υπηρέτης του Λαού.

Το ψήφισμα κατατέθηκε από την ηγεσία του κοινοβουλίου εν είδει συμβολικής ένδειξης στον αρχηγό του κράτους, η νομιμοποίηση του οποίου αμφισβητήθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φάνηκε να ενστερνίζεται θέσεις της Ρωσίας για το ζήτημα.

Το κείμενο ανέφερε πως η Βέρχοβνα Ράντα «υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξελέγη σε ελεύθερες, διαφανείς, δημοκρατικές εκλογές» και «η εντολή του δεν αμφισβητείται από τον ουκρανικό λαό», ούτε από το κοινοβούλιο. Παρέπεμπε ακόμη στο άρθρο 108 του ουκρανικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο αρχηγός του κράτους συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ωσότου αναλάβει εκλεγμένος διάδοχός του.

Η θητεία του κ. Ζελένσκι τυπικά έληξε τον Μάιο, ωστόσο δεν διεξήχθησαν εκλογές στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου και στρατιωτικού νόμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα «δικτάτορα» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι δεν διεξήχθησαν εκλογές στη χώρα.

Ως τώρα ο ουκρανός πρόεδρος καταφέρνει, βασιζόμενος σε μεταβαλλόμενες πλειοψηφίες, να εγκρίνει νόμους, καθώς συχνά δεν είναι παρόντα αρκετά μέλη του κόμματός του ή πολιτικοί πιστοί στον ίδιο στην ουκρανική Βουλή.

Δίχως την υποστήριξη του κοινοβουλίου, δεν μπορούν να επικυρωθούν ή να τεθούν σε ισχύ πιθανές διεθνείς συμφωνίες, όπως για παράδειγμα ενδεχόμενη συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία, ή ενδεχόμενη σύμβαση με εταιρείες ή το δημόσιο των ΗΠΑ για τις ουκρανικές πρώτες ύλες, ιδίως τις σπάνιες γαίες που εποφθαλμιά ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.