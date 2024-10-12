Συνεχίζονται τα άσχημα νέα για την Boeing η οποία θα περικόψει το εργατικό της δυναμικό κατά ένα δέκατο - δηλαδή 17.000 θέσεις εργασίας - και θα καθυστερήσει την παραγωγή καθώς η εταιρεία κατασκευής αεροπλάνων αντιμετωπίζει ζητήματα σε όλη την επιχείρησή της.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Kelly Ortberg είπε σε ένα email προς το προσωπικό ότι οι θέσεις των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η επιχείρηση προειδοποίησε επίσης για απώλειες στον βραχίονα κατασκευής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού ενώ θα καθυστερήσει η ημερομηνία παράδοσης του αεροπλάνου της 777X.

Τα νέα έρχονται καθώς η επιχείρηση παλεύει με το προσωπικό το οποίο προχωράει σε απεργίες ενώ εντείνονται παράλληλα οι ανησυχίες για την ποιότητα των αεροπλάνων της.

Ο κ. Ortberg είπε στο email ότι η εταιρεία θα μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της «τους επόμενους μήνες».

«Την επόμενη εβδομάδα, η ηγετική σας ομάδα θα μοιραστεί πιο προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό σας», είπε.

«Η κατάσταση της επιχείρησής μας και η μελλοντική μας ανάκαμψη απαιτούν σκληρές ενέργειες», πρόσθεσε ο κ. Ortberg.

Εκτός από την περικοπή θέσεων εργασίας, η εταιρεία καθυστερεί επίσης την παραγωγή του 777X της λόγω «των προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε στην ανάπτυξη, καθώς και λόγω της παύσης των δοκιμών πτήσης και της συνεχιζόμενης στάσης εργασίας».

«Έχουμε ειδοποιήσει τους πελάτες ότι αναμένουμε τώρα την πρώτη παράδοση το 2026», είπε.

Η μακροχρόνια απεργία των συνδικάτων στην Boeing έχει γίνει αμφιλεγόμενη, καθώς περίπου 33.000 εργαζόμενοι αναζήτησαν ένα καλύτερο πακέτο αποδοχών. Ωστόσο, οι συνομιλίες φάνηκαν να καταρρέουν αυτή την εβδομάδα.

