Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο ότι εξαπέλυσε «πυραύλους» σε ισραηλινή στρατιωτική βάση κοντά στην Χάιφα, τη μεγάλη πόλη στο βόρειο Ισραήλ, αν και στο Ισραήλ δεν ήχησαν σειρήνες και δεν υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το φιλοϊρανικό κίνημα διευκρίνισε ότι βομβάρδισε με «ομοβροντία πυραύλων βάση που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Χάιφα, στοχοθετώντας εργοστάσιο εκρηκτικών υλών».

Χθες η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά αεροπορικής βάσης στην Χάιφα.

Πηγή: skai.gr

