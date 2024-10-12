Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ τον θάνατο 30 ανθρώπων στη διάρκεια όλης της ημέρας σε σειρά ισραηλινών πληγμάτων στην πόλη και τον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπάσαλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής που υπάγεται στην κυβέρνηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι ένα πλήγμα που σημειώθηκε γύρω στις 21:40 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στοίχισε τη ζωή σε «12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά» στην πόλη της Τζαμπάλια.

Πριν από αυτόν, ο Άχμαντ αλ Κάλουτ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, είχε γνωστοποιήσει στο AFP ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλά πλήγματα που σημειώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην πόλη και τον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια, από τα οποία επλήγησαν κυρίως «οκτώ σχολεία» που βρίσκονται στον καταυλισμό και χρησιμεύουν ως καταφύγια για εκτοπισμένους.

Ο Μπάσαλ δήλωσε επίσης ότι 14 άνθρωποι αγνοούνται και πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια από το τελευταίο πλήγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Μπάσαλ και Κάλουτ, τα πλήγματα της χθεσινής ημέρας προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό συνολικά τουλάχιστον 110 ανθρώπων.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δεν ανακοίνωσε κανένα πλήγμα στην περιοχή της Τζαμπάλια στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, δεν απάντησε σε ερωτήσεις του AFP για τα πλήγματα που ανέφερε ο Κάλουτ κατά 8 σχολείων του καταυλισμού.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι θα περικυκλώσει ξανά την Τζαμπάλια, η οποία βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης της Γάζας, και είχε καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή προκειμένου να εξαπολύσει επίθεση κατά μαχητών της Χαμάς, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ανασυντάσσουν "τις δυνάμεις τους" στον τομέα αυτόν.

Η περιοχή αυτή έχει αποτελέσει ήδη δύο φορές το επίκεντρο πολύ σφοδρών μαχών στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου του 2023 που πυροδοτήθηκε από την αιματηρή και πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία και περιλαμβάνει τους ομήρους που είναι νεκροί ή σκοτώθηκαν κατά την κράτησή τους στη Γάζα από τους 251 που συνελήφθησαν όμηροι και απήχθησαν εκείνη την ημέρα από μαχητές της Χαμάς.

Τουλάχιστον 42.126 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

