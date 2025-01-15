Την ώρα που Κίεβο και σύμμαχοι αναμένουν να αναλάβει τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι θα επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το Bloomberg αποκαλύπτει ότι η Ρωσία θα απαιτήσει από την Ουκρανία να διακόψει τους στρατιωτικούς δεσμούς με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και να γίνει ένα ουδέτερο κράτος με περιορισμένο στρατό.

Όλο και πιο σίγουρος ότι έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αποφασισμένος να επιτύχει τον στόχο του να μην ενταχθεί ποτέ το Κίεβο στο ΝΑΤΟ και να θέσει όρια στη στρατιωτική του ικανότητα, είπαν στο Bloomberg άνθρωποι που γνωρίζουν τις επιδιώξεις του Κρεμλίνου.

Η θέση του Κρεμλίνου είναι ότι ενώ μεμονωμένα μέλη του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συνεχίσουν να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών ασφαλείας, αυτά τα όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά της Ρωσίας ή για την ανακατάληψη εδάφους, είπε ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος γνωρίζει τις προτάσεις της Μόσχας για πιθανές διαπραγματεύσεις. .

Οι σκληροπυρηνικές απαιτήσεις της Μόσχας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δυσαρεστήσουν τους Ουκρανούς καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στα τρία χρόνια, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Η στάση του Ρώσου ηγέτη αψηφά επίσης τη δεδηλωμένη επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ενδεχομένως να δώσει στη Μόσχα περιθώρια διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία και η Ρωσία διεξάγουν περιορισμένες συνομιλίες στο Κατάρ σχετικά με τους κανόνες για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων, δήλωσε το πρόσωπο που γνωρίζει τις προετοιμασίες του Κρεμλίνου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες δήλωσαν ότι οι μόνες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας περιορίζονται επί του παρόντος στις ανταλλαγές κρατουμένων και στην επιστροφή των παιδιών που βρίσκονται στη Ρωσία.

Οι ρωσικοί όροι περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση τουλάχιστον του de facto ελέγχου του 20% που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας που προσαρτήθηκε το 2014, αν και η Μόσχα είναι ανοιχτή σε ορισμένες ανταλλαγές εδαφών, είπαν ορισμένοι από τους ανθρώπους.

Το Κρεμλίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι επίκειται μια συνάντηση με τον Πούτιν, αν και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει γίνει ακόμη ουσιαστική προετοιμασία για συνομιλίες. Δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Νοέμβριο φάνηκε να αμβλύνει τη θέση του σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να κατέχει εδάφη, λέγοντας ότι το Κίεβο πρέπει να βασιστεί στη διπλωματία για να ανακτήσει τα εδάφη που κατέλαβε η Μόσχα.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Ρωσίας είναι μια ουδέτερη Ουκρανία, η διακοπή της περαιτέρω διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στα μετασοβιετικά κράτη και αυστηροί περιορισμοί στο μέγεθος του στρατού της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Pavel Danilin, πολιτικό αναλυτή που συνεργάζεται με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν είπε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να βασίζεται στις λεγόμενες συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο προσχέδιο του εγγράφου, η Ρωσία θα απαιτεί την απαγόρευση ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, τις κοινές ασκήσεις και τη συμμετοχή του Κιέβου σε οποιεσδήποτε εξωτερικές στρατιωτικές συμμαχίες, δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης τον Ιούνιο.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πέρυσι λεπτομέρειες από το προσχέδιο, το οποίο διευκρίνιζε ότι ξένα όπλα και πύραυλοι δεν πρέπει να εισέρχονται στην Ουκρανία. Οι δύο πλευρές διαφωνούσαν σε ορισμένα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των ορίων στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου, ανέφεραν τα δημοσιεύματα.

Η Ρωσία επέμενε στη μείωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στα 85.000 άτομα και 342 άρματα μάχης και τον περιορισμό του βεληνεκούς των ουκρανικών πυραύλων στα 40 χιλιόμετρα είπαν, ενώ η Ουκρανία ήθελε στρατό 250.000, 800 άρματα μάχης και βεληνεκές πυραύλων 280 χιλιομέτρων.

Οι δύο χώρες δεν μπόρεσαν επίσης να συμφωνήσουν για το ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα έπαιρνε η Ουκρανία - πιθανότατα βασικό στοιχείο οποιωνδήποτε μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: skai.gr

