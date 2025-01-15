Ελβετία: Η υπουργός Άμυνας Βιόλα Άμχερντ παραιτήθηκε

Πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας της Ελβετίας, η Βιόλα Άμχερντ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της σε δημοσιογράφους, αφότου παρουσίασε ένα κυβερνητικό σχέδιο για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις.

«Έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια πολιτικού έργου, εκ των οποίων περισσότερα από 25 σε ένα εκτελεστικό λειτούργημα, είναι καιρός για εμένα να παραδώσω τη σκυτάλη» δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βέρνη, η Άμχερντ, μέλος του ομοσπονδιακού Συμβουλίου, η οποία εισήλθε στους κόλπους του το 2019.

Η ανακοίνωση της παραίτησης της Άμχερντ (κόμμα του Κέντρου, ηλικίας 62 ετών) λαμβάνει χώρα εβδομάδες μετά τη λήξη της θητείας της ως προέδρου του Συμβουλίου, καθώς οι υπουργοί στην Ελβετία εναλλάσσονται στον ρόλο αυτό κάθε χρόνο.

Η παραιτηθείσα υπουργός Άμυνας βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων από το κόμμα της ριζοσπαστικής δεξιάς UDC (Δημοκρατική Ένωση του Κέντρου), πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας, που ζήτησε αυτό το Σαββατοκύριακο την παραίτησή της. Το UDC κατηγορεί τη Βιόλα Άμχερντ ότι θέλει να φέρει την Ελβετία, μια ουδέτερη χώρα, κοντύτερα στο ΝΑΤΟ.

Πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής της, η Άμχερντ μίλησε για την πτώση που καταγράφεται στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ελβετικός στρατός, που είναι οργανωμένος ως μία πολιτοφυλακή, ασχολείται επίσης με επιχειρήσεις διάσωσης στην περίπτωση καταστροφών (πολιτική προστασία). Υπό την επίβλεψη χιλιάδων επαγγελματιών, οι στρατευμένοι υπηρετούν μία θητεία διάρκειας τεσσάρων μηνών το ελάχιστο, προτού κληθούν να συμμετάσχουν έξι φορές να παρακολουθήσουν μαθήματα εκπαίδευσης διάρκειας τριών εβδομάδων.

Το στρατιωτικό προσωπικό έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, από πολλές εκατοντάδες χιλιάδες μέλη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου σε σχεδόν 147.000 το 2024 λόγω κυρίως της θέσπισης της πολιτικής θητείας το 1996.

«Η πολιτική προστασία δεν τροφοδοτείται επαρκώς και αυτό το πρόβλημα οξύνεται χρόνο με τον χρόνο. Στο τέλος αυτής της δεκαετίας, ο στρατός θα βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο πρόβλημα, ιδίως εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων για την πολιτική θητεία», εξήγησε η Άμχερντ.

«Δεδομένης της τωρινής κατάστασης της απειλής στην Ευρώπη και στον κόσμο, η ανεπάρκεια του προσωπικού αυτών των δύο οργανισμών δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (της κυβέρνησης)», συμπλήρωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι «συνεπώς, είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε το σύστημα της υποχρεωτικής θητείας».

Επιπλέον, η κυβέρνηση «σκοπεύει να καθιερώσει μία υποχρεωτική για τις γυναίκες ημέρα ενημέρωσης» και ανέθεσε στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει ένα σχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση», αναφέρει σε ένα δελτίο Τύπου.

