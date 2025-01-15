Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο υποσχέθηκε ότι θα εφαρμόσει μια στιβαρή εξωτερική πολιτική, επικεντρωμένη στα αμερικανικά συμφέροντα, στην ακρόασή του στη Γερουσία για την έγκριση του διορισμού του στο υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

Ο 53χρονος Ρούμπιο, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ που τηρεί σκληρή στάση έναντι της Κίνας, αναμένεται ότι θα κερδίσει με άνεση την έγκριση της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στο πρόσωπό του αμέσως μόλις ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τον προτείνει για υποψήφιο υπουργό Εξωτερικών, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες υποψηφιότητες που προκάλεσαν σκεπτικισμό ακόμη και στους Ρεπουμπλικάνους.

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου υπηρέτησε και ο ίδιος επί 14 χρόνια, ο Ρούμπιο είπε ότι βλέπει έναν χαοτικό κόσμο όπου δεν θα είναι εύκολο να αποκατασταθεί η τάξη. «Αλλά μπορεί να συμβεί και θα συμβεί μόνο εάν βασίζεται σε ένα απλό, θεμελιώδες στοιχείο: μια ισχυρή Αμερική που θα εμπλέκεται στον κόσμο βασιζόμενη στα εθνικά συμφέροντά μας πάνω από όλα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο είπε ότι «αυτή η σύρραξη πρέπει να τερματιστεί», σημειώνοντας ότι θα χρειαστεί «σκληρή δουλειά». Προειδοποίησε επίσης ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος. «Θα έπρεπε να είναι επίσημη θέση των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί», τόνισε.

Τον Απρίλιο του 2024 ο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των 15 Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών που καταψήφισαν το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας υπέρ της Ουκρανίας. Είχε υπερψηφίσει ωστόσο το προηγούμενο πακέτο βοήθειας, το 2022.

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο Ρούμπιο είπε ότι οι «πλούσιες, προηγμένες χώρες» θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στην άμυνα.

Ο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, θα γίνει ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που κατάγεται από λατινοαμερικάνικη χώρα.

«Κερδίσατε μια από τις δυσκολότερες δουλειές στην Αμερική. Αλλά, αφού υπηρέτησα μαζί σας (στη Γερουσία) επί τόσα πολλά χρόνια, είμαι βέβαιος ότι είστε το σωστό πρόσωπο. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζιμ Ρις.

«Πιστεύω ότι έχετε τις ικανότητες και τα προσόντα για να υπηρετήσετε ως υπουργός Εξωτερικών», είπε από την πλευρά της η Τζιν Σαχίν, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο Ρούμπιο είναι γνωστός για τη σκληρή στάση που τηρεί απέναντι στην Κίνα. Λόγω της στήριξής του στους φιλοδημοκρατικούς διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ, το 2020, το Πεκίνο του επέβαλε κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ο πρώτος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε βάρος του οποίου θα ισχύουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκμεταλλεύτηκε όλα τα οφέλη του διεθνούς συστήματος στη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο εποχή, αλλά αγνόησαν όλες τις ευθύνες που συνεπάγεται αυτό. Αντιθέτως, είπαν ψέματα, αντέγραψαν και έκλεψαν για να αναδειχθούν σε παγκόσμια υπερδύναμη, σε βάρος μας», είπε. Προειδοποίησε επίσης ότι «αν δεν συμβεί κάποια δραματική αλλαγή», οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν, πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Όσον αφορά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, πέρυσι είχε δηλώσει ότι δεν θα ζητούσε την κατάπαυση του πυρός και πίστευε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να καταστρέψει «κάθε στοιχείο» της Χαμάς. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι βάρβαρα θηρία», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.