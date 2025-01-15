Η Σουηδία άρχισε σήμερα την κατασκευή μιας τερματικής εγκατάστασης αποθήκευσης για τα πυρηνικά καύσιμα που έχουν αναλωθεί και θα είναι η δεύτερη σε μέγεθος αυτού του είδους σε όλο τον κόσμο, όπου θα αποθηκεύονται τα πυρηνικά απόβλητα για 100.000 χρόνια.

Ο τρόπος αποθήκευσης των θανατηφόρων ραδιενεργών αποβλήτων μέχρι να καταστούν ασφαλή είναι ένα ερώτημα που απασχολεί την πυρηνική βιομηχανία από τότε που άρχισαν να λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες εμπορικής χρήσης τη δεκαετία του 1950.

Η Φινλανδία είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός μόνιμου χώρου αποθήκευσης.

«Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τη σημασία, για τη Σουηδία και για την κλιματική μετάβαση, του γεγονότος ότι η κατασκευή ενός τελικού αποθηκευτικού χώρου έχει ξεκινήσει» δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Ρομίνα Πουρμοχτάρι. «Έλεγαν ότι δεν θα λειτουργήσει, αλλά λειτουργεί».

Η Παγκόσμια Πυρηνική Ένωση (The World Nuclear Association) υπολογίζει ότι υπάρχουν περίπου 300.000 τόνοι αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο που χρήζουν διάθεσης. Τα περισσότερα από αυτά είναι αποθηκευμένα σε λίμνες ψύξης κοντά στους αντιδραστήρες που τα παρήγαγαν.

Εκτός από τα πυρηνικά καύσιμα που έχουν ήδη παραχθεί, πολλές χώρες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους αντιδραστήρες για να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η τελική εγκατάσταση αποθήκευσης στο Φόρσμαρκ, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, στην ανατολική ακτή της Σουηδίας, θα έχει σήραγγες μήκους 60 χιλιομέτρων θαμμένες σε βάθος 500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της σ’ ένα παλαιό βραχώδες υπόστρωμα ηλικίας 1,9 δισεκατομμυρίων ετών.

Θα είναι η τελευταία κατοικία για 12.000 τόνους αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, που θα είναι κλεισμένα σε κάψουλες χαλκού μήκους 5 μέτρων, ανθεκτικές στη διάβρωση, οι οποίες θα συσκευαστούν σε πηλό και θα θαφτούν.

Η εγκατάσταση αποθήκευσης θα παραλάβει τα πρώτα απόβλητα στα τέλη της δεκαετίας του 2030 αλλά δεν θα γεμίσει μέχρι περίπου το 2080 όταν οι σήραγγες θα επιχωματωθούν και θα κλείσουν, ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία Διαχείρισης Πυρηνικών Καυσίμων και Αποβλήτων (SKB).

Η διαδικασία, ωστόσο, θα μπορούσε να καθυστερήσει. Η MKG, μια σουηδική μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με τα πυρηνικά απόβλητα, κατέθεσε προσφυγή σε σουηδικό δικαστήριο ζητώντας περαιτέρω ελέγχους ασφαλείας.

Είπε ότι έρευνα του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Σουηδίας έδειξε ότι οι χάλκινες κάψουλες θα μπορούσαν να διαβρωθούν και να διαρρεύσουν ραδιενεργά στοιχεία στα υπόγεια ύδατα.

«Έχουμε περιθώριο να περιμένουμε δέκα χρόνια για να πάρουμε μια απόφαση, δεδομένου ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να είναι ασφαλές για 100.000 χρόνια», δήλωσε η Λίντα Μπίρκενταλ, πρόεδρος της MKG.

Η αποθήκη του Φόρσμαρκ θα κοστίσει περίπου 12 δισεκατομμύρια κορώνες (1,08 δισεκατομμύρια δολάρια) και θα καλύψει το κόστος η πυρηνική βιομηχανία, αναφέρει η SKB.

Θα διαθέτει χώρο στον οποίο θα μπορούν να αποθηκευθούν όλα τα απόβλητα που παράγονται από τα πυρηνικά εργοστάσια της Σουηδίας.

Ωστόσο, δεν θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης καυσίμων από αντιδραστήρες που θα κατασκευασθούν στο μέλλον. Η Σουηδία σχεδιάζει να κατασκευάσει άλλους 10 πυρηνικούς αντιδραστήρες μέχρι το 2045.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.