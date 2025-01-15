Λογαριασμός
Χ. Φιντάν: Σημαντικό βήμα για την περιφερειακή σταθερότητα η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μια λύση δύο κρατών προκειμένου να τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Χακάν Φιντάν

Η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περιφερειακή σταθερότητα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μια λύση δύο κρατών προκειμένου να τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χακάν Φιντάν Τουρκία Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
