Η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περιφερειακή σταθερότητα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μια λύση δύο κρατών προκειμένου να τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.
Πηγή: skai.gr
