Στις ΗΠΑ ο επερχόμενος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Βαλτς δήλωσε πως περιμένει από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώσει συμμαχίες τους ερχόμενους μήνες που θα οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, μιλώντας την Κυριακή στο ABC, ο Βαλτς υπογράμμισε:

«Όπως το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορείς να συνάψεις συμφωνίες, εάν δεν κάνεις διάλογο με την απέναντι πλευρά. Και αυτό ακριβώς είναι που θα καθιερώσουμε τους αμέσως επόμενους μήνες».

Την Πέμπτη ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται στα «σκαριά» μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Το έχει αναφέρει μέχρι και δημόσια αυτό, πρέπει να τελειώνουμε με τον πόλεμο. Είναι ένα μπάχαλο«, όπως ανέφερε ο Τραμπ σε δηλώσεις από τη βίλα του στη Φλόριντα.

Απαντώνατας σε ερώτηση για το αν η συνάντηση θα αποτελεί ένα τετ α τετ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ή αν θα είναι παρών και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε ότι «δεν έχουμε θέσει το ακριβές πλαίσιο ακόμα, το δουλεύουμε όμως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι θα μπορέσει να δώσει οριστικό τέλος στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο από την πρώτη μέρα της θητείας του ή ακόμα και νωρίτερα. Εντούτοις πρόσφατα ο εκλεκτός του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ είχε διαφορετική άποψη για το ζήτημα, θέτοντας πιο μακρύ χρονοδιάγραμμα για το τέλος των συγκρούσεων. «Θα έλεγα 100 μέρες» δήλωσε την Τετάρτη στο Fox News.

«Όλοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να λήξει δια της διπλωματικής οδού» είπε. «Απλά δεν νομίζω πως είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι θα εκτοπίσουμε κάθε Ρώσο από κάθε σπιθαμή ουκρανικού εδάφους, ακόμη και από την Κριμαία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίγνωση αυτής της πραγματικότητας και πιστεύω ότι αποτελεί τεράστιο βήμα ότι ολόκληρος ο πλανήτης έχει αυτήν την επίγνωση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν».

