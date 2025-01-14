Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν και να καταλαμβάνουν χωριά στα ανατολικά της Ουκρανίας, το Κίβεο εξαπέλυσε χθες τη νύχτα μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον πολλών περιφερειών της Ρωσίας,προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια και αναγκάζοντας τα σχολεία να κλείσουν σε δύο μεγάλες πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οπως επεσήμαναν Ρώσοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, η επίθεση είχε στόχο τη Δημοκρατία του Ταταρστάν και την περιφέρεια Σαράτοφ, στον Βόλγα. Και οι δύο βρίσκονται πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Σε προάστιο της πόλης Καζάν «δεξαμενή αερίου πήρε φωτιά (…) έπειτα από επίθεση με drones», επεσήμανε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στόχος της επίθεσης ήταν δεξαμενή υγροποιημένου αερίου κοντά σε χημικό εργοστάσιο.

Επίσης «δύο βιομηχανικές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές» από επίθεση με drones στην περιφέρεια Σαράτοφ, ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση στην Ένγκελς, πρόσθεσε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίσει τις ζημιές που υπέστη η δεύτερη εγκατάσταση που επλήγη, στην πόλη Σαράτοφ.

Ο Μπουσάργκιν πρόσθεσε ότι τα μαθήματα στα σχολεία των πόλεων Σαράτοφ και Ένγκελς θα γίνουν σήμερα εξ αποστάσεως λόγω των επιθέσεων με drones.Στο μεταξύ το κανάλι The Shot στο Telegram ανέφερε ότι η Ρωσία κατέρριψε περισσότερα από 200 ουκρανικά drones και πέντε αμερικανικής κατασκευής βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS.

«Κενά στο ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας»

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις αεροπορικές του επιθέσεις εναντίον αποθηκών καυσίμων, διυλιστηρίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία με στόχο να εμποδίσει την επιμελητειακή υποστήριξη των δυνάμεων που μάχονται στο ουκρανικό έδαφος.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός αξιωματούχος Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του κέντρου καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, σχολίασε ειρωνικά στο Telegram «τα κενά στο ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας».

«Διυλιστήρια πετρελαίου, δεξαμενές πετρελαίου, εργοστάσια που παράγουν εξαρτήματα όπλων (…) χωρίς τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν θα μπορεί να μάχεται με εντατικό τρόπο», επεσήμανε.

Ο Κοβαλένκο δήλωσε ότι στόχος της ουκρανικής επίθεσης ήταν η Ένγκελς, η Σαράτοφ, η Καζάν, αλλά και η περιφέρεια Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως και η περιφέρεια Τούλα, κοντά στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήγμα στη Καζάν προκάλεσε «ζημιές» στο εργοστάσιο της Orgsintez, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χημικών προϊόντων ξύλου στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για «στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση» που έχει μεγάλη σημασία «για το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα», καθώς τα χημικά που παράγει χρησιμοποιούνται στην κατασκευή όπλων και τεθωρακισμένων.

Η Ένγκελς – όπου βρίσκεται αεροπορική βάση που σταθμεύουν βομβαρδιστικά αεροσκάφη που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές -- έγινε στόχος μεγάλης επίθεσης με drones στις 8 Ιανουαρίου εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Κίεβο και Μόσχα έχουν εντείνει τα πλήγματά τους τους τελευταίους μήνες επιδιώκοντας να ενισχύσουν τις θέσεις τους πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, καθώς έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα μετά την ορκωμοσία του.

Επί του πεδίου, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους, έχοντας καταλάβει τις τελευταίες εβδομάδες την πόλη Κουράχοβε στα ανατολικά και δημιουργώντας προγεφύρωμα στη δυτική όχθη του ποταμού Οσκίλ.

