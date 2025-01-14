Λαβρόφ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία

Μια στροφή από τον εκλεγμένο αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του όσον αφορά την αναγνώριση της «πραγματικότητας» για τα ουκρανικά εδάφη εντοπίζει η Ρωσία το οποίο και εκλαμβάνει ως μια ευπρόσδεκτη ένδειξη καθώς προετοιμάζεται να μελετήσει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, η Ρωσία είναι έτοιμη να μελετήσει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ για την Ουκρανία όταν αναλάβει καθήκοντα την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συζητήσουν εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία οι οποίες τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία θα είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε πιθανής διευθέτησης μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ουκρανικό ζήτημα πριν την ορκωμοσία του, η Ρωσία χαιρετίζει το γεγονός ότι η ομάδα του Τραμπ άρχισε να μιλά για «το τι ισχύει πραγματικά στα εδάφη αυτά» όταν γίνεται συζήτηση για την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τελειώσει εντός 24 ωρών από την είσοδό του στον Λευκό Οίκο.

«Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι θα διώξουμε κάθε Ρώσο από κάθε εκατοστό του ουκρανικού εδάφους, ακόμη και την Κριμαία. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αναγνωρίσει αυτήν την πραγματικότητα και νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός ότι όλος ο κόσμος αναγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Τώρα ας προχωρήσουμε».

Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία αναμένει συγκεκριμένες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει επίσης ότι είναι ανοιχτό σε μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ο Ρεπουμπλικανός είπε τη Δευτέρα ότι θα πραγματοποιηθεί «πολύ γρήγορα».

Αναφορικά με τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ γα τη Γροιλανδία και τον Παναμά ο Λαβρόφ σχολίασε ότι πρώτα θα πρέπει να ακουστούν οι άνθρωποι της Γροιλανδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.