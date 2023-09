Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει σε τηλεοπτική του συνέντευξη πώς παρακολούθησε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο - Δείτε βίντεο Κόσμος 18:00, 18.09.2023 linkedin

«Δεν πρόκειται να σου πω. Θα μιλήσω την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Τραμπ, αφού ρωτήθηκε αν πέρασε εκείνο το απόγευμα παρακολουθώντας την επίθεση στην τηλεόραση σε μια τραπεζαρία στον Λευκό Οίκο