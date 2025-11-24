BBC: Τι λένε οι Ουκρανοί στρατιώτες για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Οι Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο αντέδρασαν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ με οργή και περιφρόνηση, σύμφωνα με το BBC, το οποίο συνομίλησε με έξι άτομα που μοιράστηκαν τις απόψεις τους για το σχέδιο, λεπτομέρειες του οποίου διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα.

Έκτοτε, οι Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές εργάζονται για την τροποποίηση των προτάσεων και προτίθενται να συνεχίσουν τις συνομιλίες σχετικά με το «πλαίσιο ειρήνης».

Σχετικά με το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ, ο Γιαροσλάβ, από την ανατολική Ουκρανία, λέει ότι «είναι χάλια... κανείς δεν θα το υποστηρίξει», ενώ ένας στρατιωτικός γιατρός με το κωδικό όνομα Shtutser το απέρριψε ως «απολύτως επαίσχυντο σχέδιο ειρήνης, που δεν αξίζει την προσοχή μας».

Αλλά ένας στρατιώτης με το κωδικό όνομα Snake είπε ότι «είναι καιρός να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάτι».

Αυτά είπαν οι στρατιώτες που μίλησαν στο BBC για ορισμένα από τα βασικά σημεία του αρχικού σχεδίου ειρήνης των ΗΠΑ.

Εδαφικές παραχωρήσεις

Οι ΗΠΑ υπέβαλαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο σε μια στιγμή που η Ρωσία σημειώνει σημαντικές προόδους στο πεδίο της μάχης. Μόνο τον τελευταίο μήνα, η Ουκρανία έχασε άλλα 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη Ρωσία.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 15% της περιοχής του Ντονμπάς, το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, το οποίο αποτελεί βασικό πολεμικό στόχο για τη Ρωσία. Ωστόσο, το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή, ακόμη και τα τμήματα που έχει υπερασπιστεί με επιτυχία σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

«Αφήστε τους να το πάρουν», είπε ο Snake στο BBC. «Δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς στις πόλεις και τα χωριά... Δεν πολεμάμε για τον λαό, αλλά για τη γη, ενώ χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους».

Ο Αντρέι, αξιωματικός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, είπε ότι αυτό που προτείνεται για το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ είναι «επώδυνο και δύσκολο», αλλά υποδηλώνει ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή.

Η Ουκρανία υπερασπίζεται την περιοχή από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και οι δυνάμεις που ενήργησαν για λογαριασμό της κατέλαβαν τμήματα του Ντονμπάς. «Μπορεί να μη θέλουμε να το εγκαταλείψουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε με στρατιωτική δύναμη», δήλωσε ο Αντρέι.

Η ανατολική Ουκρανία έχει αποτελέσει μέρος των σφοδρότερων μαχών σε αυτόν τον πόλεμο, και η Ουκρανία έχει χάσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την υπεράσπισή της.

Ο Μάτρος, ο οποίος πολεμά από το 2018, είπε ότι η παραίτηση από το Ντονμπάς θα «ακυρώσει τα πάντα, όλες τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων». «Θα περιφρονήσει τις ζωές των πεσόντων στρατιωτών και αμάχων», είπε.

Περιορισμός του ουκρανικού στρατού

Το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης προβλέπει τον περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε 600.000 άτομα. Ο αριθμός αυτός εξακολουθεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από ό,τι πριν από τη ρωσική εισβολή, όταν η δύναμη των ενόπλων δυνάμεων ήταν περίπου στα 250.000 άτομα, αλλά μικρότερος από το τρέχον μέγεθος. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η στρατιωτική δύναμη της Ουκρανίας υπερβαίνει τα 800.000 άτομα.

Ο Snake πιστεύει ότι η χώρα θα χρειαστεί πολλούς από όσους φορούν σήμερα στολή για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας όταν τελειώσει ο πόλεμος. «Ποιο είναι το νόημα να υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στον στρατό αν θα υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας;», διερωτήθηκε.

Ο Αντρέι συμφωνεί. «Αν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, τότε φυσικά δεν έχει νόημα να διατηρούμε έναν τόσο μεγάλο στρατό. Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι και θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Δεν υπάρχει λόγος να τους κρατάμε σε έναν στρατό ειρήνης μετά τον πόλεμο». Πιστεύει ότι η οικονομία της Ουκρανίας δεν θα ήταν σε θέση να συντηρήσει τόσο μεγάλες ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

Ο στρατιωτικός γιατρός Στούτσερ διαφωνεί, λέγοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «είναι το μόνο πράγμα που μας χωρίζει από την ήττα και την υποδούλωση», ενώ ο Μάτρος χαρακτηρίζει την πρόταση για μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων «απολύτως παράλογη».

Εγγυήσεις ασφαλείας

Η προθυμία της Ουκρανίας να αποδεχθεί τις προτάσεις θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα της δοθούν, σημειώνει το BBC.

Το αμερικανικό σχέδιο αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει υπόσχεση για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία, χωρίς όμως να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος αυτής της υποστήριξης. Το σχέδιο αποκλείει επίσης την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, ο Γιβγκένι, χειριστής drone στην ανατολική Ουκρανία, θεωρεί ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα αποτελεί σημαντική εγγύηση για την ασφάλεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την παροχή ειρηνευτικών δυνάμεων σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, μέσω της «Συμμαχίας των Προθυμών».

«Μου αρέσει το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία [μέσω αυτής της συμμαχίας]», είπε. «Αυτό είναι το μόνο σχέδιο που θα μας βοηθήσει να νικήσουμε, να έρθουν συμμαχικά στρατεύματα».

Ο Αντρέι όμως δεν πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πολλές εγγυήσεις ασφαλείας. «Η Ευρώπη αποδείχθηκε εντελώς αδύναμη και διχασμένη», σημείωσε. «Φαίνεται ότι όλες οι ελπίδες βασίζονται μόνο στις ΗΠΑ».

Ωστόσο, άλλοι στρατιώτες σημειώνουν ότι δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ούτε στις ΗΠΑ. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ υπό την τρέχουσα κυβέρνηση δεν είναι καθόλου εγγυήσεις», είπε ο Στούτσερ.

Εκλογές

Το σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει στην Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές εντός 100 ημερών από τη λήξη του πολέμου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές σε περίοδο πολέμου.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις αυξανόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση Ζελένσκι, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) διερευνά επί του παρόντος καταγγελίες για άτομα που φέρεται να αποκόμισαν κέρδη από συμβάσεις στον τομέα της ενέργειας ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη αναγκαστεί να απολύσει δύο από τους υπουργούς του, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο.Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Οι εκλογές είναι ένα ζήτημα που κυριαρχεί και στο μέτωπο. Μεταξύ των στρατιωτών με τους οποίους μίλησε το BBC, υπάρχει υποστήριξη για νέες εκλογές. «Φυσικά και είναι απαραίτητες – δεν εμπιστευόμαστε αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή», είπε ο Snake. Ένας άλλος στρατιώτης, ο Μαρίν, είναι επίσης υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών, λέγοντας ότι η τρέχουσα κυβέρνηση «πρέπει να καθαριστεί από τη διαφθορά». Ο Αντρέι συμφωνεί ότι «απαιτείται πλήρης ανανέωση της κυβέρνησης» μέσω νέων εκλογών, αν και όχι άμεσα.

Οι νέες εκλογές είναι ίσως η λιγότερο αμφιλεγόμενη πρόταση του σχεδίου. Ωστόσο, συνολικά υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ. Ο Γιαροσλάβ είπε ότι απλά «δεν θα λειτουργήσει», ενώ ο Ολεξάντρ απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο με βρισιές.

Το σαφές μήνυμα που έλαβε το BBC από όσους συνομίλησε είναι ότι πολλοί έχουν κουραστεί να πολεμούν. Ο Αντρέι έχει επιφυλάξεις για ορισμένες από τις προτάσεις, αλλά καταλήγει: «Αν σταματήσει τον πόλεμο, τότε για μένα είναι εντάξει».

