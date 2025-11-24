Βαριά οχήματα έχουν εισέλθει μέσα στην Αγία Σοφία, στο πλαίσιο της αναστήλωσης του μνημείου, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και φόβους για φθορές, κυρίως στο δάπεδο.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό, δείχνουν έναν βαρύ γερανό πάνω σε φορτηγό, ενώ στο δάπεδο διακρίνονται κάποια προστατευτικά πάνελ. Τα βαριά οχήματα διακρίνονται και στην είσοδο της Πύλης του Αυτοκράτορα, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για φθορές που μπορεί να προκαλέσουν.

Ένας ειδικός μιλώντας στο Türkiye Today, αναφέρει πως το δάπεδο της Αγίας Σοφίας δεν είναι ενιαίο και πως από κάτω υπάρχουν ψηφιδωτά, πέτρινα σημεία και κενά. Οπότε τα πάνελ που τοποθετήθηκαν στο δάπεδο ίσως δεν προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια. Λόγω των δονήσεων μπορεί με την πάροδο του χρόνου να υπάρξουν καταστροφές ή παραμόρφωση, εκτιμά.

Σύμφωνα με άλλον εμπειρογνώμονα που μιλάει στο τουρκικό μέσο, ένας κίνδυνος είναι να παραμορφωθούν τα προστατευτικά πάνελ στα σημεία που υπάρχουν κενά στο δάπεδο. Από τις δονήσεις των έργων, επίσης αναφέρει πως μπορεί να επηρεαστεί ο θόλος αλλά και να προκληθούν μικρορωγμές.

Μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν αυτές οι εικόνες, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ξεκαθάρισε πως οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ιστορικού κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη και το υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωση πως πρόκειται για «αναγκαία έργα αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας» και πως «ετοιμάστηκε ειδική πλατφόρμα για να μπουν τα φορτηγά χωρίς να γίνει καμία ζημιά στο μνημείο».

Παράλληλα, και η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καθησυχάζει και εξηγεί τι εργασίες γίνονται στο μνημείο.

Αναλυτικά, αναφέρει, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη:

«Οι εργασίες για τη διασφάλιση της μεταφοράς της Αγίας Σοφίας στις μελλοντικές γενιές με τον πιο σωστό και ασφαλή τρόπο συνεχίζονται υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης μας. Η Αγία Σοφία, που στέκεται για περίπου 15 αιώνες και έχει υποστεί τρεις φορές καταστροφή και ανακαίνιση, αποτελεί αντικείμενο προστασίας και αποκατάστασης υψηλής σημασίας. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των εργασιών αποκατάστασης, που ξεκίνησαν το 2023, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για την αντισεισμική ασφάλεια του μνημείου. Συγκεκριμένα, ανανεώθηκαν οι μολύβδινες επικαλύψεις στην εξωτερική επιφάνεια του κύριου τρούλου και αποφασίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή και το Συμβούλιο Συντήρησης Αρχαιοτήτων να καλυφθεί η επιφάνεια του τρούλου με προσωρινή μεταλλική κατασκευή, ώστε να προστατευτούν τα εσωτερικά ψηφιδωτά και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά από τις καιρικές συνθήκες.

Για τη στήριξη αυτής της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής, η Επιστημονική Επιτροπή αποφάσισε την ανέγερση τεσσάρων κύριων κιόνων ύψους 43,5 μέτρων μέσα στο τέμενος, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου λατρείας. Η εγκατάσταση του συστήματος και η μεταφορά των μεταλλικών υλικών απαιτούσαν τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ειδική διαδρομή πρόσβασης από τη δυτική πλευρά του μνημείου. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν στατικές μελέτες για τα σταθερά και κινούμενα φορτία, δοκιμές φόρτισης εδάφους, ταξινόμηση εδάφους και γεωραντάρ.

Μετά τις εκτιμήσεις, η φέρουσα ικανότητα του εδάφους υπολογίστηκε σε 25 τόνους ανά τ.μ., ενώ κατασκευάστηκε ένα σύστημα ικανό να υποστηρίξει 30 τόνους ανά τ.μ. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν ορίστηκαν σύμφωνα με αυτά τα μεγέθη, με το μεγαλύτερο όχημα να ζυγίζει 45 τόνους. Το φορτίο πίεσης ανά τετραγωνικό μέτρο είναι μόλις 6 τόνοι, πλήρως ασφαλές για το έδαφος. Μετά από περίπου έναν χρόνο προετοιμασίας, ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις βάσει των σχεδίων και των αποφάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής και του Συμβουλίου Συντήρησης Αρχαιοτήτων.

Από την είσοδο της δυτικής αυλής μέχρι την είσοδο της κύριας αίθουσας προσευχής, κατασκευάστηκε πολυστρωματικό πλαίσιο από προκατασκευασμένα στοιχεία και ξύλινα στηρίγματα πάνω σε μεταλλική πλατφόρμα, σύμφωνα με τις στατικές μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύτηκαν τα μαρμάρινα δάπεδα και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ασφαλής διαδρομή για τα οχήματα.

Στην κύρια αίθουσα προσευχής, πρώτα πραγματοποιήθηκε τεκμηρίωση των υπαρχόντων μαρμάρινων δαπέδων και έλεγχος της στρώσης της κρεμαστής στρώσης τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν γεωραντάρ και δοκιμές ταξινόμησης εδάφους. Σε όλο το χώρο όπου θα κινούνταν τα μηχανήματα, τοποθετήθηκε πολυστρωματικό προσωρινό δάπεδο για τη διάχυση των φορτίων και την προστασία των μαρμάρινων πλακών.

Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αυθεντικού μαρμάρινου δαπέδου της Αγίας Σοφίας, το δάπεδο καλύφθηκε με στρώσεις που περιλαμβάνουν επίστρωση που επιτρέπει τη διέλευση ατμού, τσόχα, άμμο, κόντρα πλακέ 18 mm, ξύλινο σκελετό 10x10 cm, πλαστικές πλάκες XPS ανάμεσα στους σκελετούς, ηχομονωτικό υπόστρωμα πάνω από τους σκελετούς και τελική στρώση λαμαρίνας για πλήρη προστασία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν επίσης συσκευές απορρόφησης καπνού, για να αποτραπεί η εξάπλωση των καυσαερίων των μηχανημάτων».

