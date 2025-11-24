Λογαριασμός
Ραγίζουν καρδιές: Ουκρανός νανουρίζει το νεκρό παιδί του που σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα - Βίντεο

Στο Τερνοπόλ, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά σύσσωμη τη Μαρία και τα παιδιά της - την Καμίλα και τον Ναζάρτσικ - Μόνο ο πατέρας επέζησε...

Ρωσία

Πλάνα που σε αγανακτούν, με τα λόγια να είναι περιττά... Ένας πατέρας νανουρίζει τρυφερά το παιδί του στο μικρό λευκό φέρετρό του που σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα. 

Στο Τερνοπόλ, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά σύσσωμη τη Μαρία και τα παιδιά της - την Καμίλα και τον Ναζάρτσικ.

Ο πατέρας τους, ο Καμάλ, ήταν ο μόνος που επέζησε από το πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων. Πέρασε τρεις μέρες δίπλα στα ερείπια του σπιτιού τους, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Το βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ραγίζει καρδιές. 

Το θαύμα δεν ήρθε ποτέ...

