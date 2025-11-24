Πλάνα που σε αγανακτούν, με τα λόγια να είναι περιττά... Ένας πατέρας νανουρίζει τρυφερά το παιδί του στο μικρό λευκό φέρετρό του που σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα.

😭 Footage That Makes You Want to Scream: A Father Rocks the Coffin of His Child



In Ternopil, people are saying goodbye to Maria and her children — Kamila and Nazarchyk.



Their father, Kamal, was the only one who survived the strike. He spent three days by the ruins of their… https://t.co/bLsy86Ggwn pic.twitter.com/28zPXrywen November 23, 2025

Στο Τερνοπόλ, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά σύσσωμη τη Μαρία και τα παιδιά της - την Καμίλα και τον Ναζάρτσικ.

Ο πατέρας τους, ο Καμάλ, ήταν ο μόνος που επέζησε από το πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων. Πέρασε τρεις μέρες δίπλα στα ερείπια του σπιτιού τους, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Το βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ραγίζει καρδιές.

Το θαύμα δεν ήρθε ποτέ...

Πηγή: skai.gr

