«Χειρότερο από τη συμφωνία Τσάμπερλεν – Χίτλερ». Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ (Δημοκρατικός πολιτικός από τη Βιρτζίνια) επισήμανε την Κυριακή το πρωί ότι το σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «θα θεωρηθεί, ειλικρινά, ως μια ιστορικά κακή συμφωνία, που θα ανταγωνίζεται την υπαναχώρηση του (Βρετανού πρωθυπουργού) Νέβιλ Τσάμπερλεν στον Αδόλφο Χίτλερ πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Γουόρνερ, ο πιο υψηλόβαθμος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών, δήλωσε στο «Fox News ότι φοβάται ότι το σχέδιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να επιδιώξει μια εισβολή στην Ταϊβάν εάν γίνει δεκτό, καταδικάζοντας την πρόταση ως «πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας».

«Προφανώς, αυτό το σχέδιο είχε τουλάχιστον αρχικά διατυπωθεί απλά ως στηριζόμενο στη ρωσική επιχειρηματολογία και σε καμία ουκρανική θέση», είπε ο Γουόρνερ. «Τώρα λένε ότι υπήρξε ουκρανική συμβολή (στην κατάρτιση). Τώρα ο πρόεδρος αλλάζει ξανά γνώμη για το αν αυτή είναι μια τελική προσφορά ή όχι. Στο τέλος της ημέρας, όλοι θέλουμε να δούμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε να δούμε μια ειρήνη που να ανταμείβει τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Η πρόταση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Axios, προβλέπει την παραχώρηση της περιοχής Ντονμπάς από την Ουκρανία στη Ρωσία, πέραν των περιορισμών στο μέγεθος του στρατού της, σύμφωνα με λεπτομέρειες του σχεδίου που γνωρίζει το Politico. Ο Γούορνερ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι με αυτή τη συμφωνία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα μπορούσε να επιβιώσει ακόμη και εντός της δικής του κυβέρνησης».

Το σχέδιο έχει πυροδοτήσει κριτική από ορισμένους από τους κορυφαίους «ιέρακες» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των γερουσιαστών Λίντσεϊ Γκράχαμ, Μίτσελ Μακόνελ και Ρότζερ Γουίκερ, οι οποίοι πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να επανεξετάσει την πρόταση. «Όσοι πιστεύουν ότι η πίεση στο θύμα και η κατευνασμός του επιτιθέμενου θα φέρει ειρήνη αστειεύονται», δήλωσε απερίφραστα ο Μακόνελ στο X το απόγευμα της Κυριακής.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ απολαμβάνει την υποστήριξη πολλών κύκλων στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Έρικ Σμιτ, ο οποίος προέτρεψε τους επικριτές του σε αυτοσυγκράτηση. Ο Σμιτ είπε ότι οι βασικές λεπτομέρειες του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας και των εδαφικών παραχωρήσεων, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ το προσεγγίζει αυτό (σ.σ ειρήνη) ως ρεαλιστής», δήλωσε ο Σμιτ στο Fox. «Παίρνεις τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως θέλεις να είναι, όχι όπως εύχεσαι να είναι, αλλά στην πραγματικότητα όπως είναι. Και η αλήθεια είναι - και πολλοί άνθρωποι δεν θα το πουν - ότι οι Ουκρανοί χάνουν εδώ και πολύ καιρό».

Καμία από τις δύο πλευρές στον πόλεμο δεν έχει σχολιάσει δημόσια το σχέδιο, αν και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι παραμένει «έτοιμο τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη». Η πρέσβειρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Όλγα Στεφανίσινα ήταν επιφυλακτική στις δηλώσεις της στο CBS την Κυριακή, λέγοντας μόνο ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, και ότι το σχέδιο «δεν αφορά τη δικαιοσύνη» κατά την άποψη της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε το απόγευμα της Κυριακής ότι «Το κρίσιμο σημείο ολόκληρης της διπλωματικής κατάστασης είναι ότι ήταν η Ρωσία, και μόνο η Ρωσία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και είναι η Ρωσία, και μόνο η Ρωσία, που αρνείται να τον τερματίσει καθ' όλη τη διάρκεια της γενικευμένης εισβολής».

Προέτρεψε επίσης όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή» ειρήνη «ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά και να μην ξανασυμβεί».

Από πλευράς του, ο Γουόρνερ επανέλαβε τα σχόλιά του στο ABC ότι το σχέδιο «θα έκανε την υπαναχώρηση του Τσάμπερλεν στον Χίτλερ στην αρχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου να φαίνεται ''ισχυρή'' συγκριτικά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Τσάμπερλεν εξήρε τη συμφωνία του Μονάχου του 1938, η οποία επέτρεψε στη Γερμανία να προσαρτήσει τμήματα της Τσεχοσλοβακίας, ως «ειρήνη για την εποχή μας», αλλά οι ιστορικοί θεωρούν σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία ως ένα σημαντικό σημείο καμπής που έθεσε τα θεμέλια για την εισβολή του Αδόλφου Χίτλερ στην Πολωνία τον επόμενο χρόνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ υπερασπίστηκε την πρόταση, λέγοντας στο Politico ότι «συντάχθηκε για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της κατάστασης, μετά από χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου, για να βρεθεί το καλύτερο σενάριο για όλες τις πλευρές, όπου και τα δύο μέρη κερδίζουν περισσότερα από όσα πρέπει να δώσουν».

Επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα αποτροπής, εκτός από ευκαιρίες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και για την επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία.

Η πρόταση αναφέρει ότι οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση σε ουκρανικό έδαφος θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική, συντονισμένη στρατιωτική απάντηση», αν και δεν διευκρινίζει τι θα συνεπάγεται μια τέτοια απάντηση. Επιτρέπει επίσης στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει έντονα την πρόταση Τραμπ, με αξιωματούχους ασφαλείας των στενότερων συμμάχων της Ουκρανίας να συναντώνται για συνομιλίες υψηλού επιπέδου για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την πρόταση. Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντώνται με τους συμβούλους του Ζελένσκι για να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου, το οποίο ο Τραμπ είχε αρχικά δώσει στην Ουκρανία προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να υπογράψει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.