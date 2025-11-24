Ουκρανικό: Συνεδρίαση «27» για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Έκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετώνπραγματοποιείται σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τις εντατικές συνομιλίες, που έλαβαν χώρα χθες στη Γενεύη και οι οποίες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο» βάσει του κοινού ανακοινωθέντος Ουάσιγκτον και Κιέβου.



Χθες, άλλωστε, στις συνομιλίες μεταξύ των Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη μετείχαν οι εθνικοί σύμβουλοι ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσία των επικεφαλής των γραφείων των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κομισιόν.



Η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη μετά τον αιφνιδιασμό, που υπέστησαν σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ καθώς αρκετά στοιχεία του επηρέαζαν την ασφάλεια της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή τους στις χθεσινές συνομιλίες χαρακτηρίστηκε ως επιτυχία, καθώς φαίνεται ότι εισακούστηκαν οι ανησυχίες τους.

Επίθεση Τραμπ σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες ότι σε κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα ληφθούν υπόψη όλες οι ανησυχίες ασφάλειας της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές πηγές.



Λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, επιτέθηκε χθες στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς δεν αποδέχονταν το σχέδιο του για κατάπαυση του πυρός και τους κατηγόρησε ότι θεωρούν δεδομένη τη στήριξη των ΗΠΑ. Ο Τραμπ απαντούσε ουσιαστικά στην κριτική αρκετών Ευρωπαίων ηγετών για το σχέδιό του, που το χαρακτήριζαν «προσχέδιο» που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά», κάτι, που διεφάνη στη Γενεύη.



Μετά τις ολοήμερες διαπραγματεύσεις ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι σημειώθηκε «τεράστια πρόοδος» εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση πολύ σύντομα, ενώ εμφανίστηκε ευέλικτος ως προς την προθεσμία επίτευξης συμφωνίας.

Ευθυγραμμισμένοι οι Ευρωπαίοι

Οι Ευρωπαίοι προσήλθαν στη Γενεύη με τρεις κόκκινες «γραμμές»: να μην αναγκαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, να μην υπάρχουν περιορισμοί στον ρόλο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ως προς την υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας και «βέτο» της Ε.Ε. σε θέματα, που την αφορούν άμεσα, όπως οι κυρώσεις κατά της Μόσχας, αλλά και η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σε κράτη μέλη της Ε.Ε.



Τις «κόκκινες» γραμμές είχε διατυπώσει δημόσια νωρίτερα χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη κεντρική θέση της Ε.Ε ως προς τη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία».



Απομένουν αρκετά θέματα υπό διαπραγμάτευση, με το Κίεβο να καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις για ευαίσθητα ζητήματα του σχεδίου. Εκείνο που ικανοποιεί τους Ευρωπαίους είναι ότι παραμένουν ευθυγραμμισμένοι ως προς τις απαιτήσεις και τις αρχές τους έναντι της Ουκρανίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.