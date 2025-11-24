Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία στο ουκρανικό, στον απόηχο του θορύβου που προκάλεσε το σχέδιο 28 σημείων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ αρχικά συνιστά στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί, να μην πιστεύουν σε μεγάλη πρόοδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις συνομιλίες — τουλάχιστον όχι ακόμα

Ωστόσο, συμπληρώνει αμέσως ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ξέρει πράγματα που δεν γνωρίζει η αμερικανική και η διεθνής κοινή γνώμη.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ επέκρινε δημόσια το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντίσταση στο ειρηνευτικό του σχέδιο.

Το μήνυμα Τραμπ:



«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»



Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ καταγράφονται και στις ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ (Δημοκρατικός πολιτικός από τη Βιρτζίνια) επισήμανε την Κυριακή το πρωί ότι το σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «θα θεωρηθεί, ειλικρινά, ως μια ιστορικά κακή συμφωνία, που θα ανταγωνίζεται την υπαναχώρηση του (Βρετανού πρωθυπουργού) Νέβιλ Τσάμπερλεν στον Αδόλφο Χίτλερ πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Γουόρνερ, ο πιο υψηλόβαθμος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών, δήλωσε στο «Fox News ότι φοβάται ότι το σχέδιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να επιδιώξει μια εισβολή στην Ταϊβάν εάν γίνει δεκτό, καταδικάζοντας την πρόταση ως «πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας».

Πάντως, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το ενημερωμένο σχέδιο συμφωνίας πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας. Το έγγραφο βελτιώθηκε μετά από διαπραγματεύσεις κεκλεισμένων των θυρών και το Κίεβο ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά για τις προσπάθειές τους να τερματίσουν τον πόλεμο και να σώσουν ζωές.

Και οι δύο πλευρές επεξεργάζονται τώρα τις τελικές λεπτομέρειες. Τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουν να ευθυγραμμίζουν τις θέσεις τους και να παραμένουν σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους τους για να αποφευχθούν τυχόν κενά στην προσέγγιση.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους προέδρους της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κρεμλίνο ανέφερε πάντως ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γενεύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα νέα κατάληψη οικισμού ανατολικά της Ουκρανίας και προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς το Ποκρόβσκ, ενώ πραγματοποιείται έκτακτη διάσκεψη των ηγετών της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.