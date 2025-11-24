Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περίεργη υπόθεση απόπειρας απαγωγής πρώην υπουργού της Ουκρανίας στην Κύπρο - 3 συλλήψεις

Η καταγγελία του 46χρονου στην αστυνομία - Οι 3 συλληφθέντες, δύο Ελληνοκύπριοι και ένας αλλοδαπός, θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας

κυπρος

Μία περίεργη υπόθεση επίθεσης και απόπειρας απαγωγής ενός 46χρονου κατοίκου Λάρνακας ερευνά η αστυνομία της Κύπρου, η οποία έχει προβεί μέχρι τώρα σε 3 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, το θύμα είναι πρώην υπουργός της Ουκρανίας, ενώ ο Φιλελεύθερος αναφέρει ότι έχει βρετανική υπηκοότητα.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο το απόγευμα. Ο 46χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι γύρω στις 5:00 μ.μ., δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του. 

Σύμφωνα με την καταγγελία , ένας εκ των τριών ανδρών τον κτύπησε με ρόπαλο, ενώ στη συνέχεια οι φερόμενοι δράστες, προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους. Όπως ανέφερε ο 46χρονος, πρόβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να καταφέρει να ξεφύγει.

Οι 3 συλληφθέντες -  δύο Ελληνοκύπριοι και ένας αλλοδαπός -  θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπρος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark