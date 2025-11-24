Μία περίεργη υπόθεση επίθεσης και απόπειρας απαγωγής ενός 46χρονου κατοίκου Λάρνακας ερευνά η αστυνομία της Κύπρου, η οποία έχει προβεί μέχρι τώρα σε 3 συλλήψεις.
Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, το θύμα είναι πρώην υπουργός της Ουκρανίας, ενώ ο Φιλελεύθερος αναφέρει ότι έχει βρετανική υπηκοότητα.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο το απόγευμα. Ο 46χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι γύρω στις 5:00 μ.μ., δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του.
Σύμφωνα με την καταγγελία , ένας εκ των τριών ανδρών τον κτύπησε με ρόπαλο, ενώ στη συνέχεια οι φερόμενοι δράστες, προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους. Όπως ανέφερε ο 46χρονος, πρόβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να καταφέρει να ξεφύγει.
Οι 3 συλληφθέντες - δύο Ελληνοκύπριοι και ένας αλλοδαπός - θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας.
