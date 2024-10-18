BBC: Ο θάνατος του Σινουάρ είναι μεγάλο πλήγμα στη Χαμάς, αλλά όχι το τέλος του πολέμου

Ως τη μεγαλύτερη έως τώρα νίκη του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς χαρακτηρίζει το BBC τη δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα.

Ο θάνατός του είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τη Χαμάς, την οποία εκείνος μετέτρεψε σε μια μαχητική δύναμη που επέφερε τη μεγαλύτερη ήττα στο ιστορία του κράτους του Ισραήλ.

Ο Σινουάρ, αναφέρει το BBC, δεν σκοτώθηκε σε μια προγραμματισμένη επιχείρηση των IDF, αλλά σε μια τυχαία «συνάντηση» με τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Φωτογραφία που τραβήχτηκε στο σημείο δείχνει τον Σινουάρ να φέρει εξοπολισμό, να κείτεται νεκρός στα ερείπια ενός κτιρίου που χτυπήθηκε από οβίδα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες και κατέστησε σαφές ότι όσο μεγάλη και να είναι η νίκη, δεν είναι το τέλος του πολέμου.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι δύσκολος και μας κοστίζει ακριβά. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις ακόμη μπροστά μας. Χρειαζόμαστε αντοχή, ενότητα, θάρρος και σταθερότητα. Μαζί θα πολεμήσουμε και με τη βοήθεια του Θεού μαζί θα νικήσουμε» είπε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει επαναλάβει πολλές φορές τους πολεμικούς του στόχους - την καταστροφή της Χαμάς ως στρατιωτική και πολιτική δύναμη, και την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

Κανένα από τα δύο δεν επιτεύχθηκε, παρά τον ένα χρόνο πολέμου που άφησε νεκρούς τουλάχιστον 42.000 Παλαιστίνιους και μετέτρεψε μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια.

Η δολοφονία του Σινουάρ ήταν η νίκη που ήθελε το Ισραήλ. Αλλά μέχρι να μπορέσει ο Νετανιάχου να ισχυριστεί ότι οι πολεμικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, ο πόλεμος, όπως λέει, θα συνεχιστεί.

Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν γεννημένος το 1962 σε προσφυγικό καταυλισμό στη Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας. Ήταν πέντε ετών όταν το Ισραήλ την κατέλαβε από την Αίγυπτο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967.

Η οικογένειά του ήταν ανάμεσα σε περισσότερους από 700.000 Παλαιστίνιους που διέφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους από τις ισραηλινές δυνάμεις στον πόλεμο του 1948, στον οποίο το Ισραήλ κέρδισε την ανεξαρτησία του.

Η οικογένειά του καταγόταν από την πόλη που σήμερα είναι γνωστή ως Ασκελόν, η οποία βρίσκεται κοντά στα βόρεια σύνορα της Λωρίδας της Γάζας.

Στα 20 του, καταδικάστηκε από το Ισραήλ για τη δολοφονία τεσσάρων Παλαιστινίων πληροφοριοδοτών. Κατά τη διάρκεια 22 ετών στη φυλακή έμαθε εβραϊκά, μελέτησε τον εχθρό του και πιστεύεται ότι έμαθε πώς να τους πολεμήσει.

Από την πολύχρονη παραμονή του στη φυλακή το Ισραήλ απέκτησε τα οδοντιατρικά του αρχεία και ένα δείγμα του DNA του, και έτσι μπόρεσε να αναγνωρίσει τη σορό του.

Ο Σινουάρ αφέθηκε ελεύθερος μαζί με άλλους 1.000 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους που ανταλλάχθηκαν το 2011 με τον Ισραηλινό στρατιώτη, Gilad Shalit.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε μια σχολαστικά σχεδιασμένη σειρά επιθέσεων, ο Σινουάρ και οι άνδρες του προκάλεσαν τη χειρότερη ήττα του Ισραήλ - και ένα συλλογικό τραύμα που είναι ακόμα βαθιά αισθητό.

Η δολοφονία περίπου 1.200 Ισραηλινών, η ομηρεία και οι πανηγυρισμοί των εχθρών τους, θύμισαν σε πολλούς Ισραηλινούς το ναζιστικό ολοκαύτωμα.

Πολλοί Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου θέλει να παρατείνει τον πόλεμο στη Γάζα για να αναβάλει την ημέρα που θα αποδοθούν ευθύνες για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας να αποτρέψουν το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, αλλά και για να αναβάλει -ίσως επ' αόριστον- την επανέναρξη της δίκης του για τη σοβαρή υπόθεση διαφθοράς.

Ο ίδιος αρνείται αυτές τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η ασφάλεια του Ισραήλ θα αποκατασταθεί μόνο όταν έρθει η «ολική νίκη» στη Γάζα επί της Χαμάς.

Στα χαλάσματα της Χαν Γιουνίς, της γενέτειρας του Σινουάρ, οι Παλαιστίνιοι που μίλησαν στο BBC έλεγαν ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

«Αυτός ο πόλεμος δεν εξαρτάται από τον Σινουάρ, τον Χανίγια, ούτε από κανέναν άλλο ηγέτη» λένε. «Είναι ένας πόλεμος εξόντωσης εναντίον του παλαιστινιακού λαού, όπως όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τον Σινουάρ ή οποιονδήποτε άλλο».

«Δεν μας κυνηγούν μόνο. Θέλουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πολεμούν στον Λίβανο, τη Συρία και την Υεμένη... Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ ημών και των Εβραίων από το 1919, πάνω από 100 χρόνια».

Όσο για το αν ο θάνατος του Σινουάρ θα επηρέαζε τη Χαμάς, απάντησε: «Ελπίζω όχι, αν θέλει ο Θεός. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: η Χαμάς δεν είναι απλώς ο Σινουάρ... Είναι η υπόθεση ενός λαού».

Κάθε αρχηγός της Χαμάς από τη δεκαετία του 1990 και μετά έχει πέσει νεκρός από ισραηλινά χτυπήματα, αλλά πάντα υπήρχε ένας διάδοχος. Καθώς το Ισραήλ γιορτάζει τη δολοφονία του Σινουάρ, η Χαμάς έχει ακόμα τους ομήρους της και συνεχίζει να πολεμά.

Πηγή: skai.gr

