Σε ένα μήνυμα προς δεκάδες ομολόγους του σε όλο τον κόσμο, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ επιβεβαιώνει ότι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε, και έγινε ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που το έπραξε.

«Ο μαζικός δολοφόνος Σινουάρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σφαγή και τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε σήμερα από στρατιώτες των IDF», λέει ο Κατζ, σύμφωνα με το γραφείο του.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο στρατιωτικό και ηθικό επίτευγμα για το Ισραήλ και μια νίκη για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο ενάντια στον κακό άξονα του ριζοσπαστικού Ισλάμ υπό την ηγεσία του Ιράν», συνεχίζει.

Ο Κατζ λέει ότι η δολοφονία «δημιουργεί μια πιθανότητα» για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και τη δημιουργία μιας Γάζας απαλλαγμένης από τη Χαμάς και τον ιρανικό έλεγχο.

«Το Ισραήλ χρειάζεται την υποστήριξη και τη βοήθειά σας τώρα περισσότερο από ποτέ για να προωθήσουμε μαζί αυτούς τους σημαντικούς στόχους», καταλήγει ο Κατζ.

Επίσημη επιβεβαίωση και από τις IDF

Εκτός από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, και οι IDF προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαίωσαν ότι ο Σινουάρ είναι νεκρός.

Είχε προηγηθεί εξέταση DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή Ταλ Αλ Σουλταν, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ράφα, (σημείο όπου πραγματοποιήθηκε χτύπημα του Ισραήλ) ανήκει στον ηγέτη της Χαμάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Χαμάς. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν σήμερα αργά το απόγευμα ότι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο ηγέτης της οργάνωσης Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο.

Το Channel 12 μετέδωσε πως ισραηλινός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι νεκρός. Υπουργοί που συμμετέχουν στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενημερώθηκαν ότι ο Σινουάρ είναι πιθανότατα νεκρός, τόνισαν επίσης δύο άλλοι αξιωματούχοι.

Ενώ τα δημοσιεύματα και οι εικασίες για τον θάνατο του Σινουάρ πληθαίνουν, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ τόνισε σε ανάρτηση στο Χ:

«Θα φτάσουμε σε κάθε τρομοκράτη και θα τον εξοντώσουμε» Στην ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας επισύναψε φωτογραφίες του πρώην στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ και του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, με τις φωτογραφίες μαρκαρισμένες με ένα κόκκινο "Χ", μια τρίτη μαύρη φωτογραφία είναι και αυτή μαρκαρισμένη με "Χ", σε μια προφανή αναφορά στον Σινουάρ.

