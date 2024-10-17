Διάγγελμα στον λαό του Ισραήλ απευθύνει αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με σκοπό να τον ενημερώσει και επίσημα για την εξουδετέρωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει, όποιο μέλος της Χαμάς παραδώσει τα όπλα και επιστρέψει ομήρους, θα του επιτραπεί να φύγει από τη Γάζα ζωντανό, προσθέτοντας ότι μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη η οργάνωσή τους δεν θα είναι σε θέση να ελέγχει πια τον παλαιστινιακό θύλακα.

חיסלנו את סינוואר. pic.twitter.com/rq7qGRewzo — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024

«Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να σταματήσουμε τον άξονα του κακού, υπό την ηγεσία του Ιράν και να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον», τόνισε και πρόσθεσε: «Ένα μέλλον ειρήνης, ένα μέλλον ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή».

«Οι ενέργειες του Ισραηλινού Στρατού απέδειξαν τη σοφία της στρατιωτικής εκστρατείας του στη Γάζα. Τώρα είναι σαφές σε όλους, στο Ισραήλ και στον κόσμο γιατί επιμείναμε να μην τερματιστεί ο πόλεμος, γιατί επιμείναμε μπροστά σε όλες τις πιέσεις να μπούμε στη Ράφα, το οχυρό της Χαμάς όπου κρύφτηκαν ο Σινουάρ και πολλοί από τους δολοφόνους», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να φέρουμε στο σπίτι όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα, που είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτή είναι η υψηλότερη δέσμευσή μας. Αυτή είναι η υψηλότερη δέσμευσή μου», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους συγγενείς των ομήρων.

Ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα στα μέλη της Χαμάς, λέγοντας ότι «οι ηγέτες σας φεύγουν και θα εξαλειφθούν».

Και επεσήμανε: «Όποιος βλάπτει τους ομήρους μας - το αίμα του στο κεφάλι του. Θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μαζί του. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι μια ευκαιρία να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και φέρνει το τέλος του πολέμου πιο κοντά».

Στους κατοίκους της Γάζας είπε: «Η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα. Αυτή είναι η αρχή της ημέρας μετά τη Χαμάς, και αυτή είναι μια ευκαιρία για εσάς, τους κατοίκους της Γάζας, να απελευθερωθείτε επιτέλους από την τυραννία της».

Πηγή: skai.gr

