Προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα ίχνη του για σχεδόν έναν χρόνο. Από την αποφράδα εκείνη μέρα της εισβολής των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, το Τελ Αβίβ γνώριζε ότι ο βασικός εμπνευστής της σφαγής, ήταν ο υπαρχηγός τότε της οργάνωσης, Γιαχί Σινουάρ. Για μήνες ολόκληρους, τον αναζητούσαν σε κάθε γωνιά, υπόγειο, τούνελ, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Τελικά σήμερα, 17 Οκτωβρίου, έναν χρόνο και 10 ημέρες μετά τη σφαγή των εκατοντάδων Ισραηλινών αμάχων, ο Γιαχία Σινουάρ, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε την επιχείρηση της Χαμάς, είναι νεκρός.

Πώς, όμως, οι IDF εντόπισαν και «εξουδετέρωσαν» τον μέχρι και σήμερα ηγέτη της Χαμάς; Η απάντηση είναι πολύ πιο... απλή, απ' ότι μπορεί κάποιος να υποθέσει, με δεδομένες τις δυνατότητες -που έχει αποδείξει ότι διαθέτει- η Μοσάντ και ο ισραηλινός στρατός:

Πολύ απλά, ο Γιαχία Σινουάρ ΔΕΝ εντοπίστηκε ΠΟΤΕ από τους Ισραηλινούς. Ο επικεφαλής της Χαμάς κρυβόταν επιμελώς για μήνες, δεν χρησιμοποιούσε ούτε καν το κινητό του, προκειμένου να εξαφανίζει τα ίχνη του και διέρρεε διάφορα fake news, ώστε να αποπροσανατολίζει τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Η ιστορία έγραψε ότι ο θάνατος του Σινουάρ ήταν ένα... τυχαίο γεγονός!

Όπως μετέδωσε ο ισραηλινός στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο ηγέτης της Χαμάς σκοτώθηκε από βολές βλημάτων που εκτόξευσε ένα ισραηλινό τανκ, εναντίον σπιτιού στη Γάζα, κοντά στην περιοχή της Ράφα, στο πλαίσιο επιχείρησης ρουτίνας των IDF. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα του ισραηλινού άρματος εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον επάνω όροφο του κτιρίου, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Το τανκ εκτόξευσε βλήματα εναντίον του σπιτιού, το οποίο ισοπέδωσε κυριολεκτικά. Μέσα σε αυτά τα χαλάσματα, βρέθηκε, κατά τον έλεγχο με drone, κυριολεκτικά θαμμένος ο Γιαχία Σινουάρ.

Το drone, το οποίο σάρωσε την περιοχή με ειδικές κάμερες, αναγνώρισε το πρόσωπο του Σινουάρ ανάμεσα στα χαλάσματα του σπιτιού και τότε ξεκίνησε η επίγεια επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Δείτε την εικόνα που έδωσε το drone από τις τελευταίες στιγμές του Γιαχία Σινουάρ:

Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024

Όπως ανέφεραν ισραηλινά ΜΜΕ, στην περιοχή είχε παρατηρηθεί μία «ασυνήθιστη κινητικότητα», ωστόσο δεν είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία του ηγέτη της Χαμάς. Ως εκ τούτου, ο Γιαχία Σινουάρ, έναν χρόνο μετά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, έπεσε νεκρός από ένα τυχαίο χτύπημα ισραηλινού τανκ σε ένα σπίτι.

Όλα όσα γνωρίζουμε για την «εξουδετέρωση» του Σινουάρ

-Στην ανακοίνωσή τους ο στρατός και οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας «επιβεβαιώνουν ότι έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ενός χρόνου χθες (Τετάρτη), 16 Οκτωβρίου 2024, στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εξόντωσαν τον Γιαχία Σινουάρ, τον ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, σε επιχείρηση στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

-Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι «εξόντωσε τρεις τρομοκράτες» σε επιχειρήσεις στη Γάζα και έκανε εξετάσεις DNA για να επαληθεύσει ότι ο Σινουάρ ήταν ένας από αυτούς.

-Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε το πότε, το πού και το πώς σκοτώθηκαν αυτοί οι άνδρες.

-«Δεν υπήρχε καμία ένδειξη παρουσίας ομήρων στο κτίριο όπου εξοντώθηκαν οι τρομοκράτες», πρόσθεσε ο στρατός, αναφερόμενος στους ανθρώπους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

-Σύμφωνα με τη σαουδαραβική τηλεόραση Al Arabiya, η επιχείρηση του στρατού έγινε στην περιοχή της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

-Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet μετέδωσε ότι χρήματα και ταυτότητες βρέθηκαν πάνω στις σορούς, τις οποίες προσέγγισαν πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

-Σύμφωνα πάντως με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που πρόσκειται στην αριστερά, οι στρατιώτες που μετείχαν στην επιχείρηση δεν είχαν πληροφορίες για την παρουσία του Σινουάρ σε αυτή τη ζώνη.

-Μη επαληθευμένες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες γύρω από ένα πτώμα που φέρει ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι, μέσα στα χαλάσματα, καλυμμένο από σκόνη. Ο νεκρός φοράει ένα μεγάλο ρολόι και μοιάζει με τον Σινουάρ.

-Για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του έγιναν αναλύσεις DNA, μία από τις οποίες ολοκληρώθηκε απόψε, σύμφωνα με την αστυνομία και τον στρατό. Στάλθηκαν επίσης φωτογραφίες της οδοντοστοιχίας του στα εργαστήρια της αστυνομίας.

Η σορός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, μεταφέρθηκε σήμερα σε νεκροτομείο του Τελ-Αβίβ για "περαιτέρω εξετάσεις" μετά τον θάνατό του από τον στρατό στη Γάζα, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

"Η σορός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής, που βρίσκεται στο Τελ-Αβίβ, όπου πρέπει να γίνουν "πρόσθετες εξετάσεις", σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

-Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Σινουάρ αναγνωρίστηκε από την οδοντοστοιχία του και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα.

-Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει και θα εξοντώσει κάθε τρομοκράτη». Η ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνοδευόταν από φωτογραφίες του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Βηρυτό και του Μοχάμεντ Ντέιφ, του αρχηγού της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, που το Ισραήλ λέει ότι σκοτώθηκε τον Ιούλιο, αλλά η οργάνωση δεν το έχει επιβεβαιώσει.

-Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη αντίδραση από την αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο ένας αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, καθώς είναι καθ’ οδόν για το Βερολίνο.

Τι βρέθηκε πάνω στον Σινουάρ

Πάνω στον Γιαχία Σινουάρ βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες και διάφορα έγγραφα, όπως ένα πλαστό διαβατήριο. Δείτε φωτογραφίες:

