Η Εθνική Πινακοθήκη απαγόρευσε τα υγρά -εκτός από τα βρεφικά γάλατα και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα- μετά τις επιθέσεις ακτιβιστών στα έργα τέχνης της, συμπεριλαμβανομένων των Ηλίανθων του Βίνσεντ βαν Γκογκ.

Όπως μεταδίδει το News Sky, το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ σήμερα.

Το μουσείο του Λονδίνου προέτρεψε επίσης τους επισκέπτες να έχουν «ελάχιστα αντικείμενα» στους χώρους της Πινακοθήκης και «όχι μεγάλες τσάντες».

«Δυστυχώς, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο όπου αναγκαστήκαμε να δράσουμε για να προστατεύσουμε τους επισκέπτες, το προσωπικό και τη συλλογή μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το μουσείο ανέφερε πολλές επιθέσεις σε έργα τέχνης από τον Ιούλιο του 2022, συμπεριλαμβανομένων των Ηλίανθων.

«Τέτοιες επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιά στα έργα τέχνης, απελπισία στους επισκέπτες και στο προσωπικό και διαταράσσουν την αποστολή μας να διασφαλίσουμε ότι η σπουδαία τέχνη είναι διαθέσιμη για όλους, παντού προκειμένου να την απολαύσουν», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Δύο από αυτές τις επιθέσεις συνέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και γι' αυτό λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας στο άμεσο μέλλον».

Το μουσείο ανέφερε επίσης ότι «όλες οι πόρτες της γκαλερί διαθέτουν ανιχνευτές μετάλλων, όπου θα επιθεωρούμε τσάντες και σακίδια», προσθέτοντας ότι ως αποτέλεσμα η είσοδος πιθανότατα να διαρκεί παραπάνω ώρα.

Τον περασμένο μήνα δύο εκδοχές των γνωστών Ηλίανθων «λούστηκαν» με σούπα.

Κανένας πίνακας δεν υπέστη ζημιά, αλλά οι εισαγγελείς είπαν ότι τα κουφώματα ήταν, αξίας 10.000 έως 20.000 λιρών.

Τρεις υποστηρικτές του Just Stop Oil έχουν δηλώσει αθώοι για εγκληματική ζημία.

Αυτό το περιστατικό συνέβη αφότου δύο ακτιβιστές του Just Stop Oil φυλακίστηκαν για ζημιά αξίας έως και 10.000 λιρών στην κορνίζα σε έναν από τους Ηλίανθους του Βαν Γκογκ στη γκαλερί τον Οκτώβριο του 2022.

Επίσης, δύο ακτιβιστές κόλλησαν πάνω στο «The Hay Wain» του Constable τον Ιούλιο του 2022.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, διαδηλωτές φέρεται να έσπασαν το γυαλί που προστατεύει το Rokeby Venus και προκάλεσαν ζημιές άνω των 6.000 λιρών.

Πηγή: skai.gr

