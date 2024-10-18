Ο Μπάιντεν στο Βερολίνο: Θα του απονεμηθεί η ύψιστη τιμητική διάκριση της Γερμανίας

Στην τελευταία, αλλά και σύντομη προεδρική επίσκεψή του στο Βερολίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα επιχειρήσει σήμερα να ενισχύσει τη συνεργασία με σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη για ζητήματα των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών τη στιγμή που ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά κρίσιμης σημασίας ουκρανικών υποδομών αυξάνονται και ο ουκρανικός στρατός υποχωρεί στο ανατολικό μέτωπο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται επίσης να βρεθεί στην ατζέντα των συζητήσεων, την ώρα που ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι πλέον νεκρός.

Ο Μπάιντεν θα έχει επίσης μια τετραμερή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επεδίωξε να βελτιώσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, μετά από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021), ενώ θα του αποδοθούν στρατιωτικές τιμές, πριν του απονεμηθεί η ύψιστη τιμητική διάκριση της Γερμανίας από τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Η διάκριση θα απονεμηθεί στον 81χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ «για τη συνεισφορά του τόσο στη βελτίωση των διμερών σχέσεων Γερμανίας-ΗΠΑ, αλλά και για την ενίσχυση των υπερατλαντικών δεσμών» σε όλα τα αξιώματα που είχε, αλλά και τις θέσεις που υπηρέτησε κατά τα τελευταία 50 χρόνια, σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.