Ουκρανία: Μεγάλη επίθεση από ρωσικά drones τη νύχτα - Καταρρίφθηκαν 80

Μεγάλη επίθεση από ρωσικά drones τη νύχτα ανακοίνωσε το Κίεβο. Η αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 80 από 135 συνολικά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία είπε ότι έχασε τα ίχνη 44 μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πιθανότατα έπεσαν στο ουκρανικό έδαφος μετά από μέτρα ενεργού ηλεκτρονικού πολέμου και δύο drones έπεσαν στη Λευκορωσία.

Σημείωσε ότι έως και 10 ρωσικά drones εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.