Γιαχία Σινουάρ: Το «πρόσωπο του διαβόλου»

Η εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ αποτελεί ένα συνταρακτικό χτύπημα και μία στρατηγική ήττα, για τη Χαμάς που μένει, μετά τη Χεζμπολάχ, και αυτή, χωρίς ηγέτη. Για το Ισραήλ όμως τίποτε ακόμη δεν έχει τελειώσει.

Σχεδόν τρεις μήνες πριν, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση επέλεξε τον Γιαχία Σινουάρ για να διαδεχθεί τον Ισμαήλ Χανίγια, τον ανώτατο πολιτικό της ηγέτη, ο οποίος δολοφονήθηκε στην καρδιά του Ιράν, την Τεχεράνη, στις 31 Ιουλίου. Η επιλογή αυτή της Χαμάς αξιολογήθηκε από τους αναλυτές σαν ένα μήνυμα σθένους και περιφρόνησης προς το Ισραήλ. Όπως σημείωναν δε, η Χαμάς δεν θα μπορούσε να έχει επιλέξει μία προσωπικότητα λιγότερο ασυμβίβαστη, λιγότερό σκληρή ή και λιγότερο φανατισμένη αλλά και ένα μυαλό λιγότερο στρατηγικό. Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ακριβώς όπως τον είχαν βαφτίσει, το πρόσωπο του διαβόλου.

Όποιος παρακολουθούσε την πορεία του Γιαχία Σινουάρ γνωρίζει ότι εκείνος ήλεγχε τα πολιτικά και στρατιωτικά γρανάζια της οργάνωσης διατηρώντας το γενικό πρόσταγμα όλων των δυνάμεών αυτής. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν από τους πρωτεργάτες για τη σύσταση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς αλλά και για τον αρχιτέκτονα της επίθεσης της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όπως μάλιστα σημειώνει πολύ εύστοχα το βρετανικό Sky News, ο Γιαχία Σινουάρ μπορούσε να κατανοήσει και να βασανίσει την ισραηλινή ψυχή. Περνώντας σχεδόν δύο δεκαετίες κλεισμένος σε ένα κελί των ισραηλινών φυλακών είχε τη δυνατότητα να παρατηρήσει από πολύ κοντά τον… εχθρό κατορθώνοντας να μάθει ακόμη και τη γλώσσα του. Με λίγα λόγια, ο Σινουάρ ήξερε πως για να κερδίσει κανείς τον αντίπαλό του πρέπει πρώτα να τον μάθει καλά.

Κι ο Γιαχία Σινουάρ είχε καταφέρει επί έναν χρόνο να παραμένει άφαντος και ισχυρός. Παραμένοντας καλά κρυμμένος στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και μολονότι το Ισραήλ τον αποκαλούσε ως «ζωντανό, νεκρό», ανάγκασε τις ένοπλες δυνάμεις του να αποτυγχάνουν ξανά και ξανά να εκπληρώσουν τους στόχους των πολεμικών επιχειρήσεών τους στη Γάζα. Ακόμη δε και στο… τέλος του ο ισραηλινός στρατός τον σκότωσε κατά τύχη και σε μία επιχείρηση ρουτίνας, αφού, όπως έγινε γνωστό, δεν ήξεραν εάν ανάμεσα σε όσους εξόντωσαν προχθές στη Ράφα βρισκόταν ο νούμερο ένας στόχος τους.

Η Χαμάς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα ενδώσει σε μία συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον εδώ και έναν χρόνο πόλεμο στην ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας, έφτασε ή εάν θα συνεχίσει να αντιστέκεται, πολεμώντας.

Πρόσφατα ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, αναφερόμενος στο ζήτημα κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έλεγε ότι έχει διευθετηθεί το 90% των ζητημάτων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Η δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ θα μπορούσε να είναι μία ευκαιρία ώστε να επέλθει συμφωνία και οι όμηροι που εξακολουθούν να παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα να αφεθούν ελεύθεροι. Θα μπορούσε, όμως, να φέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και η οργή να πνίξει τη Χαμάς και το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού να σβήσει, αφού πλέον η νίκη για την οργάνωση αποτελεί ακόμη κι έστω η επιβίωσή της. Αντιθέτως, όμως, για το Ισραήλ ένα μεγάλο μέρος της νίκης (του) αποτελεί η εξόντωσή του Σινουάρ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς ξεκαθάρισε πως τίποτε ακόμη δεν έχει τελειώσει, «Το κακό δέχθηκε ένα πλήγμα» τόνισε χαρακτηριστικά για να προσθέσει πως «το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί».

Προς το παρόν όμως, όπως εξηγούν οι ειδικοί πολέμου, η Χαμάς δύσκολα θα ανακάμψει και δύσκολα θα καταφέρει να καλύψει την απώλεια του Σινουάρ.

Το ποιος θα τον διαδεχθεί παραμένει ακόμη ένα ερώτημα δίχως απάντηση.

Πιθανοί διάδοχοί του θα μπορούσαν να είναι ο μικρότερος αδερφός του, Μοχάμεντ, ο οποίος θεωρείται επίσης ένας εκ των σχεδιαστών των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου ή ο Καλίλ Αλ-Χαϊγια, ο οποίος διαδέχθηκε του Χανίγια ως ένας από τους επικεφαλής διαπραγματευτές της Χαμάς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα ή ακόμη και ο Χάλεντ Μεσάαλ που πρόσφατα δήλωνε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η Χαμάς «θα αναγεννηθεί από τις στάχτες της».

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται ο διάδοχος να παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρελθόν η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση έκρυβε το όνομα του ηγέτη της για λόγους ασφαλείας και αυτή η σκέψη είχε, μάλιστα, επανέλθει στο τραπέζι και μετά τη δολοφονία του Χανίγια και δεν αποκλείεται αυτή τη φορά να ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

