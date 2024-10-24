BBC: Αίτημα επανορθώσεων θα θέσουν ηγέτες της Κοινοπολιτείας στον Στάρμερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη Σαμόα για τη σύνοδο των αρχηγών κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας βρίσκεται από τη νύχτα της Τετάρτης ο σερ Κιρ Στάρμερ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέπτεται νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Στην πτήση διάρκειας 28 ωρών είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν ότι θέλει να συζητήσει με τους υπόλοιπους ηγέτες τις μεγάλες κοινές προκλήσεις του μέλλοντος, όπως η κλιματική αλλαγή και όχι «ζητήματα του παρελθόντος». Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια συζήτηση περί επανορθώσεων θα ήταν «δίχως τέλος».

Παρ’ όλα αυτά, το BBC μεταδίδει πως ηγέτες των χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας από την Καραϊβική και την Αφρική θα θέσουν στην ατζέντα των συνομιλιών το αίτημα για εξέταση της απονομής επανορθώσεων από τη Βρετανία για το ρόλο της στο διατλαντικό δουλεμπόριο.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει πως το θέμα δεν είναι στην ατζέντα. Όμως διπλωματικές πηγές είπαν στο BBC ότι γίνεται διαπραγμάτευση για μία συμφωνία προώθησης περαιτέρω έρευνας και έναρξης «ουσιώδους συζήτησης» επί ενός θέματος που θα μπορούσε να εκθέσει τη Βρετανία σε ένα χρέος δισεκατομμυρίων λιρών σε αποζημιώσεις.

Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε στην ουσία με δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του BBC ο υπουργός Εξωτερικών από τις Μπαχράμης Φρέντερικ Μίτσελ.

Οι επανορθώσεις για το δουλεμπόριο μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, από οικονομικές αποζημιώσεις και διαγραφή χρέους μέχρι και επίσημη απολογία, εκπαιδευτικά προγράμματα, ανέγερση ειδικών μουσείων και οικονομική στήριξη.

Το κείμενο του προτεινόμενου ανακοινωθέντος που έχει δει το BBC κάνει λόγο για συμφωνία επί μίας «ουσιώδους, ειλικρινούς και με σεβασμό συζήτησης προς τη χάραξη ενός κοινού μέλλοντος βασισμένου στην ισότητα».

Η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο από τη σύνοδο να γίνει η Κοινοπολιτεία των 56 χωρών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, «δύναμη για ευκαιρίες και για ανάπτυξη σε έναν όλο και πιο διαφιλονικούμενο κόσμο».

Ο κ. Στάρμερ θα πει πως μέχρι το 2027 η Κοινοπολιτεία αναμένεται να περιλαμβάνει στις τάξεις της έξι από τις δέκα πιο ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου: Γουιάνα, Ρουάντα, Μπανγκλαντές, Ουγκάντα, Ινδία και Μοζαμβίκη. Θα έχει επίσης συνολικό ΑΕΠ ύψους 19,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και πληθυσμό 2,5 δισεκατομμυρίων κατοίκων, με το 60% αυτών κάτω από την ηλικία των 30 ετών.

Στη Σαμόα για τη σύνοδο στο πλαίσιο τετραήμερης περιοδείας βρίσκεται από την Τετάρτη και ο βασιλιάς Κάρολος, που ως επικεφαλής του οργανισμού της Κοινοπολιτείας θα εγκαινιάσει τη σύνοδο.

Σε περσινή επίσκεψη στην Κένυα ο 75χρονος μονάρχης είχε εκφράσει «βαθύτατη λύπη και μετάνοια» για τα λάθη της αποικιοκρατικής περιόδου, αλλά δεν είχε ζητήσει επισήμως συγνώμη, κάτι που θα απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη της βρετανικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.