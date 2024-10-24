Η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου», προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, κυρίως μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να κηρυχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και να σταματήσει η επέκταση της σύγκρουσης στον Λίβανο.

«Οι μάχες επεκτάθηκαν στον Λίβανο. Άλλες χώρες της περιοχής επίσης επηρεάζονται. Το επίπεδο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει αυξηθεί κατά πολύ. Όλα αυτά μοιάζουν με αλυσιδωτή αντίδραση και φέρνουν το σύνολο της Μέσης Ανατολή στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε ο Πούτιν στην ομιλία του στη σύνοδο των Brics στο Καζάν.

«Είναι απαραίτητο να τερματιστεί η βία, να προσφερθεί ζωτικής σημασίας βοήθεια στα θύματα», πρόσθεσε μιλώντας ενώπιον περίπου είκοσι ηγετών, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Το πιο επείγον είναι αναμφίβολα να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική διαδικασία για την επίλυση του προβλήματος στη Μέση Ανατολή στο σύνολό του», τόνισε ο Πούτιν χαρακτηρίζοντας «πηγή ανησυχίας» την ένταση στην περιοχή.

«Πρόκειται για την επιδείνωση μιας σύγκρουσης που υπάρχει εδώ και καιρό», εκτίμησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Εξάλλου για μία ακόμη φορά ο Πούτιν ζήτησε να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ.

Η Ρωσία, που ιστορικά πρόσκειται στο Ισραήλ όπου ζει μεγάλη ρωσική διασπορά, έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες τους δεσμούς της με το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ το οποίο η Δύση κατηγορεί ότι προσφέρει drones και μικρού βεληνεκούς πυραύλους στη Μόσχα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Μεγάλες προκλήσεις»

Από την πλευρά του ο Σι δήλωσε στην ομιλία του κατά την τελευταία ημέρα της συνόδου των Brics ότι η παγκόσμια ειρήνη εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη «με μεγάλες προκλήσεις».

«Η κοινή πορεία με τις χώρες του παγκόσμιου νότου προς τον εκσυγχρονισμό είναι ένα σημαντικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία (…) Την ίδια ώρα η ειρήνη και η ανάπτυξη παγκοσμίως εξακολουθούν να είναι αντιμέτωπες με μεγάλες προκλήσεις», εκτίμησε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι χώρες του νότου θα πρέπει να αναχθούν σε «σταθεροποιητική δύναμη για την ειρήνη».

Εξάλλου ο Σι ζήτησε να κηρυχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και να αποφευχθεί οποιαδήποτε επέκταση της σύγκρουσης στον Λίβανο.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για μια εκεχειρία στη Γάζα, για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών και τον τερματισμό της εξάπλωσης του πολέμου στον Λίβανο», υπογράμμισε ο Κινέζος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «δεν θα πρέπει να συνεχιστούν τα δεινά και η καταστροφή στην Παλαιστίνη και τον Λίβανο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

