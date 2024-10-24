Ένα νέο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ με θέμα τρεις Αμερικανίδες θύματα της απαγόρευσης των αμβλώσεων στο Τέξας προβάλλεται από αύριο Παρασκευή στις κινηματογραφικές αίθουσες, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Zurawski v. Texas» ακολουθεί την Αμάντα Ζουράουσκι, την Σαμάνθα Κασιάνο και την Όστιν Ντέναρντ δια μέσου νοσοκομείων, δικαστικών μαχών και πένθους τους μήνες μετά την κίνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022 να ακυρώσει προηγούμενη απόφασή του που προστάτευε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Αυτές οι τρεις γυναίκες έμαθαν πολύ νωρίς στην εγκυμοσύνη τους ότι το έμβρυο δεν είναι βιώσιμο λόγω σοβαρών και ανίατων ιατρικών προβλημάτων. Όμως οι γιατροί αρνήθηκαν να τους κάνουν άμβλωση διότι φοβόντουσαν να παρέμβουν εξαιτίας της νέας, ιδιαίτερα περιοριστικής νομοθεσίας του Τέξας.

Η Ζουράουσκι υπέστη σηπτικό σοκ μετά τη διαστολή του τραχήλου της στις 18 εβδομάδες της κύησης. Έδωσε επί ημέρες μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λόγω της επιπλοκής αυτής και της βλάβης που υπέστη η μήτρα της είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να κάνει παιδιά.

Η Κασιάνο αναγκάστηκε να φτάσει ως το τέλος της εγκυμοσύνης της, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ήδη από την εικοστή εβδομάδα ότι το έμβρυο δεν ήταν βιώσιμο. Το κοριτσάκι που γέννησε έζησε μόλις τέσσερις ώρες.

Μολονότι είναι η ίδια γυναικολόγος η Ντέναρντ αναγκάστηκε να πάει σε άλλη πολιτεία για να υποβληθεί σε άμβλωση, αφού έμαθε ότι το έμβρυο που κυοφορούσε έπασχε από ανεγκεφαλία, έλειπαν δηλαδή κομμάτια του εγκεφάλου και του κρανίου του, κάτι που σήμαινε ότι δεν ήταν βιώσιμο.

«Το να βλέπει κανείς τι συμβαίνει στο Τέξας είναι συγκλονιστικό», διηγείται η Άμπι Περό, μία από τις σκηνοθέτριες του ντοκιμαντέρ. «Παρά τον πόνο που βίωναν (οι τρεις γυναίκες) ήταν έτοιμες να παρουσιάσουν το πρόσωπό τους και να πουν το όνομά τους για να αντισταθούν και να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα πράγματα στο Τέξας», προσθέτει.

Η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή, στο Τέξας, ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγός του οποίου είναι η Χίλαρι Κλίντον.

Σε προεκλογική εκδήλωση στο Χιούστον η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος θα καταγγείλει την σχεδόν πλήρη απαγόρευση στις αμβλώσεις που έχουν επιβάλει οι Ρεπουμπλικάνοι σε αυτή τη νότια πολιτεία των ΗΠΑ.

Η επίσκεψη της Χάρις σε αυτό το προπύργιο των συντηρητικών, στο οποίο δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει, έχει κυρίως συμβολική σημασία για την υποψήφια των Δημοκρατικών προκειμένου να υπενθυμίσει τη σημασία του ζητήματος της άμβλωσης στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Η Ζουράουσκι έχει γίνει δημόσιο πρόσωπο στις ΗΠΑ διότι αποτελεί τη βασική ενάγουσα σε συλλογική προσφυγή που έχει κατατεθεί στο Τέξας. Μάλιστα ο Τιμ Ουόλς, υποψήφιος των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία, αναφέρθηκε στην υπόθεσή της τον Σεπτέμβριο, όταν προειδοποίησε κατά ενδεχόμενης επέκτασης σε όλη τη χώρα των περιορισμών στις αμβλώσεις που έχουν επιβάλει κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες στις πολιτείες τους.

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τις γυναίκες αυτές και στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου. Εκεί εμφανίζονται με δάκρυα να αναγκάζονται να ξαναζήσουν το τραύμα τους μπροστά σε απαθείς εισαγγελείς που τους υποβάλλουν σε καταιγισμό ερωτήσεων.

Η Κασιάνο φτάνει στο σημείο να κάνει εμετό από το στρες. Σε άλλη σκηνή εμφανίζεται το νεκρό κοριτσάκι της.

Η Κασιάνο «πείστηκε ότι οι άνθρωποι πρέπει να δουν το πρόσωπο της κόρης της και να κατανοήσουν ότι είναι ένας πραγματικός άνθρωπος που υπέφερε από τους νόμους αυτούς», εξηγεί η Περό.

Εκτός από τις τρεις αυτές γυναίκες, το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί και τη δικηγόρο τους, την Μόλι Νουέιν, και δείχνει πώς η νίκη τους σε πρώτο βαθμό ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο του Τέξας.

Η εισαγγελία του Τέξας επιμένει να επιρρίπτει την ευθύνη για τα δεινά των τριών γυναικών στα νοσοκομεία, εκτιμώντας ότι οι ενάγουσες θα έπρεπε να έχουν προσφύγει κατά των γιατρών τους και όχι κατά της πολιτείας.

Το Τέξας επιτρέπει τις αμβλώσεις σε σπάνιες εξαιρέσεις για σοβαρούς ιατρικούς λόγους. Όμως επειδή οι εξαιρέσεις αυτές είναι εντελώς ασαφείς, οι γιατροί συχνά φοβούνται να παρέμβουν, εξηγεί η Νουέιν.

Το ιατρικό συμβούλιο του Τέξας, όταν του ζητείται να διευκρινίσει τις εξαιρέσεις, αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη ή τηρεί «ανησυχητική» σιγή, καταγγέλλει.

Η Περό και η Μέισι Κρόου, η άλλη σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ, ελπίζουν να βοηθήσουν τους Αμερικανούς «να κατανοήσουν πιο βαθιά τι προκαλούν οι ισχύοντες νόμοι» προτού ψηφίσουν.

«Οι άνθρωποι θέλουν να προσποιηθούν ότι οι ιστορίες αυτών των γυναικών δεν υπάρχουν», εξηγούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

