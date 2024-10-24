Στον εντοπισμό μιας ακόμη σήραγγας της Χεζμπολάχ προχώρησαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις που δρουν στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, η 646η Ταξιαρχία του Ισραήλ ανακάλυψε ένα υπόγειο κρησφύγετο που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τις «Δυνάμεις Radwan» την επίλεκτη ομάδα της Χεζμπολάχ για το σχέδιο «Κατακτήστε τη Γαλιλαία». Στο κρησφύγετο, οι στρατιώτες εντόπισαν κουκέτες, ντουλάπια αποθήκευσης, προμήθειες τροφίμων, υποδομές για μακροχρόνια παραμονή, μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού και όπλα.

Οι αλεξιπτωτιστές βρήκαν επίσης θέσεις εκτόξευσης ρουκετών στην περιοχή, προσθέτουν οι IDF.

Τις τελευταίες ημέρες, τα στρατεύματα εντόπισαν τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ, μερικές από τις οποίες ήταν σε σπίτια πολιτών. Οι αποθηκευτικοί χώροι περιείχαν μεγάλο αριθμό όπλων, συμπεριλαμβανομένων τουφεκιών AK-47, πυρομαχικά, ρουκέτες, όλμους, πυραύλους ώμου, RPG και προηγμένους αντιαρματικούς πυραύλους. Όλα τα όπλα κατασχέθηκαν.

