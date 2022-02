Εργαζόμενη στο βρετανικό ριάλιτι «Hungry for it» προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία ότι ήταν θύμα βιασμού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εν λόγω εκπομπής η οποία προβάλλεται στο το BBC 3. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2021 και συγκεκριμένα στις 10 του μήνα, ενώ η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα σε τηλεοπτικό στούντιο στο Λονδίνο και από τη στιγμή που έγινε γνωστή η καταγγελία προκάλεσε σοκ και ένταση σε όλο το συνεργείο. «Κανείς μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κάτι τέτοιο όταν υπογράψαμε τα συμβόλαιά μας για να εργαστούμε σε αυτή την εκπομπή», δηλώνουν συγκλονισμένοι οι εργαζόμενοι.

Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα, ωστόσο όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου, ενημερώθηκαν εννέα ημέρες μετά την εικαζόμενη επίθεση από άλλο αστυνομικό τμήμα ότι υπάρχει μια καταγγελία για βιασμό ο οποίος φέρεται να συνέβη στις 10 Σεπτεμβρίου, σε διεύθυνση στο κέντρο του Λονδίνου.

Να σημειωθεί, ότι το «Hungry For It» αφορά ένα διαγωνισμό μαγειρικής στον οποίο συμμετέχουν δέκα σεφ, οι οποίοι ζουν όλοι μαζί σε ένα σπίτι και προσπαθούν, μέσα από διάφορες δοκιμασίες, να κερδίσουν την εύνοια των κριτών και να περάσουν στο επόμενο στάδιο ώστε να βγουν νικητές.

