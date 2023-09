Ο Σαρλ Μισέλ ζητά εγγυήσεις από τον Αζέρο πρόεδρο Αλίεφ για την επίλυση της κρίσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ Κόσμος 18:05, 21.09.2023 linkedin

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Αζέρο Πρόεδρο, ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, τόνισε την ανάγκη το Αζερμπαϊτζάν να παράσχει επειγόντως αξιόπιστες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ