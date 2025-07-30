Ο σεισμός 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Ρωσίας σήμερα, προκάλεσε μικρά τσουνάμι σε Αλάσκα, Χαβάη, Ιαπωνία με το ύψος μερικών να φτάνει έως και τα 5 μέτρα στην πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σημαντικές ζημιές από τα ορμητικά νερά.

Στην ιστορία ωστόσο, είναι καταγεγραμμένα τσουνάμι που έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές ακόμα και νεκρούς. Ποιο ήταν όμως το μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ;

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο τσουνάμι στην ιστορία σημειώθηκε στον κόλπο Lituya της Αλάσκας στις 9 Ιουλίου 1958, όταν ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ επηρέασε το ηφαίστειο της Αλάσκας κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος Fairweather. Ένα τεράστιο κομμάτι βράχου πάνω από τον κόλπο Lituya στην Αλάσκα ξεκόλλησε προκαλώντας κατολίσθηση σχεδόν 30,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων της πλαγιάς του βουνού το οποίο κατέληξε στο νερό. Η πρόσκρουση ακούστηκε 80 χιλιόμετρα μακριά και η ξαφνική μετατόπιση του νερού είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγα -τσουνάμι να δημιουργηθεί το οποίο και έχει καταγραφεί ως το μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία. Ένα κύμα ύψους 535 μέτρων σηκώθηκε, αλλάζοντας το τοπίο γύρω από ολόκληρο τον παγωμένο κόλπο. Προκειμένου να καταλάβει κανείς το ύψος των κυμάτων, ο Πύργος του Άιφελ έχει ύψος 324 μέτρα.

Ωστόσο, το γεγονός πως στην περιοχή δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μέσα ή γύρω από τον κόλπο είχε ως αποτέλεσμα μόνο δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρία σκάφη να χτυπηθούν από τα τεράστια κύματα. Στην πραγματικότητα, παρά το μέγα-τσουνάμι που δημιουργήθηκε πρόκειται για ένα από τα λιγότερο καταστροφικά που έχουν πλήξει πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο κόλπος Lituya είναι ένα φιόρδ που βρίσκεται στο ρήγμα Fairweather στο βορειοανατολικό τμήμα του Κόλπου της Αλάσκας και θεωρείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος, καθώς περιβάλλεται από παγωμένες βουνοκορφές και βρίσκεται κοντά σε ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες χιονοστιβάδες

Το πιο θανατηφόρο τσουνάμι

Όσον αφορά το πιο καταστροφικό τσουνάμι με τους περισσότερους θανάτους αυτό δημιουργήθηκε το 2004 έπειτα από ένα σεισμό που έπληξε την περιοχή της Σουμάτρας στην Ινδονησία. Πρόκειται για το πιο καταστροφικό τσουνάμι στην ιστορία, που ονομάστηκε τσουνάμι του Ινδικού Ωκεανού.

Όταν το πρώτο κύμα χτύπησε τις γύρω ακτές, προκάλεσε μαζικές καταστροφές στις γύρω 14 χώρες, από την ανατολική ακτή της Ινδίας έως τη δυτική ακτή της Μιανμάρ. Ακολούθησαν περισσότερα μεγάλα κύματα και ο τελικός αριθμός των νεκρών έφτασε σχεδόν τους 230.000 ανθρώπους.

Αν και μερικά από τα κύματα είχαν ύψος που έφτανε τα 30 μέτρα, το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής οφειλόταν στο γεγονός ότι οι παράκτιες περιοχές ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες.

Ακολουθούν ακόμη 5 από τα μεγαλύτερα τσουνάμι της ιστορίας

1. Τσουνάμι στο όρος St. Helens (260 μέτρα)

Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν την ηφαιστειακή έκρηξη του όρους Αγίας Ελένης, στην κομητεία Σκαμάνια στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ,η οποία σημειώθηκε στις 18 Μαΐου 1980. Αυτή η έκρηξη δημιούργησε επίσης ένα τσουνάμι - στην πραγματικότητα ένα άλλο μεγα-τσουνάμι - όταν κατέρρευσε η βόρεια πλευρά του βουνού, δημιουργώντας μια κατολίσθηση που στη συνέχεια δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα.

Το κύμα έφτασε τα 260 μέτρα σε ύψος και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

2. Τσουνάμι Vajont Dam (250 μέτρα)

Στις 9 Οκτωβρίου 1963, σημειώθηκε κατολίσθηση πάνω από το φράγμα Vajont στην Ιταλία, δημιουργώντας ένα κύμα 250 μέτρων. Αυτό το γιγαντιαίο τσουνάμι είναι αξιοσημείωτο για το γεγονός ότι προκλήθηκε εν μέρει από τον άνθρωπο, καθώς το φράγμα δημιούργησε ένα υδάτινο σώμα αρκετά βαθύ για να δημιουργηθεί τσουνάμι.

3. Τσουνάμι στο Icy Bay (200 μέτρα)

Αυτό το μεγα - τσουνάμι σημειώθηκε επίσης στην Αλάσκα και προκλήθηκε επίσης από μια τεράστια κατολίσθηση. Στις 17 Οκτωβρίου 2015, ένας τεράστιος όγκος βράχου κατέρρευσε στο Φιόρδ Τάαν, το οποίο βρίσκεται σε ένα δάχτυλο του Icy Bay.

Το κύμα που προέκυψε είχε ύψος 200 μέτρα.

4.Τσουνάμι στον κόλπο της Lituya (150 μέτρα)

Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στον κόλπο Lituya στην Αλάσκα. Εκτός από το μεγαλύτερο σεισμό στην ιστορία που σημειώθηκε το 1958, ένα ακόμη τσουνάμι σημειώθηκε στον ίδιο κόλπο. Αυτό συνέβη στις 27 Οκτωβρίου 1936 και η αιτία δεν είναι ακριβώς γνωστή (πιθανότατα μια υποθαλάσσια κατολίσθηση να το προκάλεσε), αλλά δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα: ύψος 150 μέτρων.

5. Τσουνάμι Karrat Fjord (100 μέτρα)

Στη Γροιλανδία, στις 17 Ιουνίου 2007, μια κατολίσθηση που προκλήθηκε από το λιώσιμο των παγετώνων οδήγησε σε ένα γιγάντιο κύμα 100 μέτρων που όρμησε κάτω από το φιόρδ.

