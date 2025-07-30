Ισχυρός σεισμός 8,8 βαθμών, σημειώθηκε τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία, ενώ κύματα χτύπησαν και τις ακτές της Ιαπωνίας, της Αλάσκας, της Χαβάης και της Καλιφόρνια. Παράλληλα, έκτακτες προειδοποιήσεις είχαν εκδώσει σχεδόν όλες οι χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό.

Τα κύματα τσουνάμι έπληξαν τμήματα της Καμτσάκτα, πλημμυρίζοντας μερικώς το λιμάνι και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων στο Σέβερο-Κουρίλσκ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Ο σημερινός σεισμός ήταν σοβαρός και ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα Βλαντίμιρ Σολοντόφ. Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε μέσω Telegram ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές αλλά τα περισσότερα κτίρια άντεξαν τον σεισμό. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Στο Σέβερο-Κουρίλσκ, τα κύματα τσουνάμι ξεπέρασαν τα 3 μέτρα, με το μεγαλύτερο να φθάνει στα 5 μέτρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στην Ιαπωνία, παρατηρήθηκαν κύματα ύψους 1,5 μέτρου, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κύματα άνω του ενός μέτρου σημειώθηκαν και σε Χαβάη, Αλάσκα, Καλιφόρνια και σε άλλες ακτές των ΗΠΑ.

Σταδιακά πολλές χώρες άρουν τον συναγερμό, καθώς δεν εκδηλώθηκαν επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, αυτός ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

