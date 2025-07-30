Τραμπ: Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες Τρίτη να αυξηθεί η επισιτιστική βοήθεια που παρέχεται στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι παιδιά λιμοκτονούν. «Τα παιδιά αυτά λιμοκτονούν», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος λίγο προτού αναχωρήσει από τη Σκωτία για την Ουάσινγκτον.

«Βλέπετε τις μανάδες, τα αγαπάνε τόσο πολύ. Απλώς δεν υπάρχει κάτι που να μπορούν να κάνουν», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν συζήτησε το θέμα με τη σύζυγό του Μελάνια, ο Τραμπ απάντησε: «Βλέπει τις ίδιες εικόνες που βλέπετε κι εσείς, που βλέπουμε όλοι. Και πιστεύω όλοι, εκτός κι αν είναι κανείς ανάλγητος -- ή ακόμη χειρότερο παράφρονας--, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις εκτός από το ότι είναι φρικτό όταν βλέπεις τα παιδιά».

«Πρέπει να τους στείλουν τρόφιμα και θα τους στείλουμε τρόφιμα», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Τραμπ ζήτησε από την ισραηλινή κυβέρνηση να προσφέρει περισσότερη επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ τη Δευτέρα δήλωσε ότι «πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Επίσης χθες, όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε: «Από αυτά που δείχνει η τηλεόραση θα έλεγα όχι, κυρίως διότι αυτά τα παιδιά φαίνεται να πεινούν πολύ».

Στο μεταξύ η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς φέρει τη βασική ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, παραμένει ίδια.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους δήλωσε ότι η Χαμάς ίσως να αρνείται να συμβιβαστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες διότι ελπίζει πως τα συνεχιζόμενα δεινά των Παλαιστινίων θα πιέσουν τη διεθνή κοινότητα να αποδεχθεί τα αιτήματά της.

«Υπάρχει μια οργάνωση που ωφελείται από τις εικόνες, την πραγματικότητα της φρίκης, και αυτή είναι η Χαμάς», τόνισε η Μπρος. «Και κατά συνέπεια υπάρχει ένας λόγος που δεν συνεργάζονται».

